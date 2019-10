Lionel Messi steekt loftrompet over Oranje-tweetal: "Hij daagt je uit"

Lionel Messi kreeg woensdag voor de zesde keer de Gouden Schoen uitgereikt.

De aanvaller van was vorig seizoen de topscorer op de Europese velden en kreeg daardoor voor de derde keer op rij de begeerde prijs toebedeeld. In gesprek met De Telegraaf benadrukt Messi dat zijn gezin enorm belangrijk voor hem is om te kunnen blijven presteren op topniveau.

Messi vertelt dat zijn kinderen ontzettend blij waren met de uitreiking, maar dat ze op het einde ook wel moe waren geworden. "Ze keken ontzettend uit naar het moment dat ze het podium op mochten. Echt een spectaculair moment. Ze kennen iedereen en kijken wedstrijden van alle teams, niet alleen van Barcelona en het Argentijnse elftal. Ze waren door het dolle heen dat ze alle spelers zagen die ze kennen van televisie, maar dat maakte ze ook een beetje verlegen."

De Argentijn is sinds deze zomer ploeggenoot van Frenkie de Jong, die voor maximaal 86 miljoen euro verliet voor een dienstverband in het Camp Nou. Messi is tegenover de krant lovend over de kwaliteiten van de 22-jarige Oranje-international. "Frenkie is een complete voetballer, die ervan houdt om de bal te hebben. Hij speelt goed tussen de linies en geeft veel korte passes."

"Ook heeft hij een hoge handelingssnelheid. En omdat de filosofie van Ajax en Barcelona vergelijkbaar is, was het voor hem gemakkelijk om zich onze speelstijl eigen te maken. Hoewel Frenkie zich prettiger voelt in de meer controlerende rol die hij bij Ajax vervulde, heeft hij zich goed aangepast", aldus Messi, die ook complimenten in huis heeft voor Virgil van Dijk, die onlangs tegen de aanvaller streed bij FIFA's The Best.

"Virgil is een verdediger met een geweldig gevoel voor timing. Hij daagt je als aanvaller uit en wacht op het juiste moment om het duel aan te gaan", stelt de wereldster over de verdediger van . Van Dijk is volgens Messi snel, groot en, ondanks zijn lengte, ook erg behendig. "En hij is in zowel verdedigend als aanvallend opzicht indrukwekkend, want voor een verdediger maakt hij veel doelpunten."