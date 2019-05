Lionel Messi pakt prestigieuze prijs en treedt in voetsporen van Johan Cruijff

Lionel Messi valt in de prijzen. De aanvaller van Barcelona mag de Creu de Sant Jordi in ontvangst nemen.

Dat is een prijs voor individuen en instituties die Catalonië een grote dienst hebben bewezen. Messi treedt in de voetsporen van Johan Cruijff, die in 2006 de eer had om de prijs te mogen ontvangen voor zijn verdiensten voor de regio.



De overleden legende was als speler van 1973 tot 1978 actief voor . Tussen 1988 en 1996 was Cruijff de trainer van de Catalaanse grootmacht. Mede door de inspanningen van de Nederlander werd Barcelona een Europese topclub. Na Cruijff mag nu dus een ander icoon van Barcelona de Creu de Sant Jordi ontvangst nemen.



Messi geldt al jarenlang als uithangbord voor de Catalaanse topclub en wordt beschouwd als een van de beste spelers aller tijden. Met 34 prijzen is hij de speler met de meeste trofeeën in de clubgeschiedenis. De 31-jarige Argentijn, die sinds zijn dertiende uitkomt voor de grootmacht, ligt nog tot medio 2021 vast in Camp Nou.