Lionel Messi pakt ploeggenoot aan: "Hij moet professioneler worden"

Lionel Messi vindt dat Ousmane Dembélé grote stappen kan zetten in zijn persoonlijke ontwikkeling.

De Fransman wordt geregeld bekritiseerd om zijn gebrek aan discipline: hij zou regelmatig te laat komen voor trainingen en wedstrijden. Messi bevestigt die verhalen niet, maar erkent wel dat Dembélé niet de professionaliteit heeft die een speler van zou moeten hebben.

"Kijk, hij heeft fantastische kwaliteiten", benadrukt Messi donderdag in een interview met Sport. "Op het veld kan hij alles doen wat hij maar wil. Maar hij moet een omslag maken om professioneler te worden. Hij moet in zijn hoofd de doelstelling krijgen om te slagen bij Barcelona. Als speler is hij indrukwekkend."

De afgelopen twee duels moest Dembélé vanwege een hamstringblessure aan zich voorbij laten gaan. Messi hoopt op een spoedige rentree van zijn ploeggenoot.

"Ik hoop dat hij dit seizoen niet zoveel pech heeft als vorig seizoen, toen hij geblesseerd was op de momenten waarop wij hem het hardst nodig hadden", aldus de Argentijn, die tot slot wordt gevraagd waarom zoveel spelers niet weten te slagen bij Barcelona.

"Het is heel moeilijk om voor Barcelona te spelen. Het is de grootste club ter wereld. Je moet omgaan met de supporters, de omgeving, de journalisten... Alles rondom de club is moeilijk."

Woensdag werd Dembélé overigens ook bekritiseerd door Kevin-Prince Boateng, die vorig seizoen een halfjaar door werd verhuurd aan Barcelona. "Ik zie hem nog steeds als een klein kind. Hij is erg rustig, praat niet veel. Je moet hem nemen zoals hij is en het kan zijn dat hij te laat komt", zei Boateng in BILD.

"Er zijn spelers die te laat komen om uit te dagen, maar dat is anders bij hem. Hij is gewoon een jongetje, een jongetje dat heel veel geld verdient en extreem in de aandacht staat."