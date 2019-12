Lionel Messi ontbreekt in selectie Barcelona voor duel met Internazionale

Barcelona neemt het dinsdagavond zonder Lionel Messi op tegen Internazionale.

De aanvoerder van de Catalanen maakte afgelopen zaterdag tegen Real Mallorca nog de negentig minuten vol.

Het is onbekend of hij geblesseerd is, of trainer Ernesto Valverde ervoor heeft gekozen om hem rust te geven. is al verzekerd van de groepswinst in de .

Messi stond afgelopen zaterdag met drie doelpunten aan de basis van de 5-2 overwinning op Real Mallorca. Hij bracht zijn totaal aantal doelpunten in LaLiga dit seizoen op twaalf.

In de Champions League was hij tot dusver twee keer trefzeker deze jaargang en daar zullen dinsdagavond in Milaan geen goals bij komen.

Barcelona pakte elf punten uit de eerste vijf groepswedstrijden en heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde.

is nog niet zeker van een plek bij de achtste finales. De Italianen hebben op eigen veld ook geen last van Gerard Piqué, die eveneens niet in de selectie is opgenomen.

Ook de Braziliaanse middenvelder Arthur ontbreekt. Hij is geblesseerd, net als Ousmane Dembélé. Frenkie de Jong zit wel gewoon bij de selectie van Ernesto Valverde.