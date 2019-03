Lionel Messi nadert record Cristiano Ronaldo na hattrick tegen Real Betis

Lionel Messi heeft nog één hattrick in LaLiga nodig om Cristiano Ronaldo te evenaren, meldt Opta.

De Argentijn was zondagavond driemaal trefzeker tegen (1-4) en tekende daarmee voor zijn 33ste hattrick in competitieverband. Ronaldo was in zijn tijd bij 34 keer goed voor een hattrick en is daarmee recordhouder.

Messi opende de score in het Estadio Benito Villamarín vanuit een vrije trap en was na rust nog tweemaal trefzeker. Het andere doelpunt werd gemaakt door Luis Suárez, die voor de 128ste keer scoorde in de Spaanse competitie en daarmee op gelijke hoogte komst met Diego Forlán als Uruguayaans topscorer aller tijden in LaLiga.



Het lijkt een kwestie van tijd voordat Messi op gelijke hoogte komt met Ronaldo, die afgelopen zomer de overstap naar maakte. Messi staat inmiddels op 29 competitiedoelpunten dit seizoen en daarmee is hij hard op weg naar zijn zesde Gouden Schoen als Europees topscorer. Eind vorig jaar nam hij zijn vijfde Gouden Schoen in ontvangst. Eerder werd hij al Europees topscorer in de seizoenen 2009/10, 2011/12, 2012/13 en 2016/17.



Mede dankzij de 29 goals en 12 assists van Messi dit seizoen, gaat aan kop in LaLiga. De voorsprong op achtervolger bedraagt tien punten. Na de interlandperiode neemt de ploeg van trainer Ernesto Valverde het op tegen , waarna de duels met en Atlético Madrid volgen.