Lionel Messi legt verzoek van Barcelona gedecideerd naast zich neer

Lionel Messi wil zich niet definitief voor het leven binden aan Barcelona.

De Catalaanse grootmacht wil dolgraag zien dat de Argentijnse aanvaller voor altijd zich zal blijven inzetten voor de topclub, ook na diens actieve carrière in het Camp Nou. De vedette geeft echter aan dat hij niet zit te wachten op een contract voor het leven.

heeft Messi een contractvoorstel gedaan waarbij de superster voor het leven aan de club verbonden blijft, maar de dribbelaar heeft gedecideerd geweigerd.

"Het was een tijdje geleden een onderwerp waar veel over gesproken werd. Het is uiteindelijk ook gedaan met Andrés Iniesta en met enkele anderen", doelt Messi bij Metro 95.1 op het speciale contract van de middenvelder van Vissel Kobe.

"Ik wil echter geen contract dat me definitief bindt", vervolgt de routinier. "Ik weet namelijk niet hoe ik me in de toekomst zal voelen. Ik wil niet onder contract staan als ik me niet meer goed voel", stelt de Argentijn.

"Ik ga vechten voor deze club zo lang ik me fysiek goed voel, dat wel. En natuurlijk wil ik graag mijn hele leven bij de club blijven", zo deelt Messi zijn liefde voor de club.

Messi gaat tot slot ook nog in op zijn gezonde rivaliteit met Cristiano Ronaldo. De Argentijn erkent dat de jarenlange aanwezigheid van de Portugees bij voor een speciale sfeer zorgde bij de confrontaties met de aartsrivaal.

"Ja, het was erg mooi dat hij in LaLiga heeft gespeeld. De duels met Real werden er specialer door, er werd meer waarde aan gehecht met hem erbij."