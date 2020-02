Lionel Messi: "Ik stond perplex, want niemand zag dit aankomen"

Manchester City heeft van de UEFA te horen gekregen dat de club twee seizoenen wordt uitgesloten van Europees voetbal.

De Engelse grootmacht heeft de regels inzake Financial Fair Play overtreden én heeft de Europese voetbalbond proberen te misleiden. Lionel Messi zegt in gesprek met Mundo Deportivo verrast te zijn geweest door de straf.

"Ik stond perplex, want niemand zag dit aankomen. Dit is een krachtig signaal", laat de aanvaller van weten. "Paris Saint-Germain heeft volgens mij een boete betaald of iets dergelijks."

"Als uiteindelijk (door het internationale sporttribunaal CAS, red.) wordt besloten dat ze inderdaad geen mogen spelen, dan is dat een vreemd scenario."

"Als City niet gaat meedoen in het toernooi, zullen veel spelers misschien op zoek zijn naar de uitgang. De Champions League is erg aantrekkelijk voor spelers, dus twee jaar zonder is erg bitter", aldus Messi, die zelf aast op de eindzege van het miljardenbal.

In de afgelopen twee jaar werd Barcelona op dramatische wijze uitgeschakeld door zowel en , die een grote achterstand wisten weg te werken.

"De waarheid is: ik heb er nog geen verklaring voor. Zeker niet voor de wedstrijd tegen Liverpool", doelt Messi op de uitschakeling van vorig seizoen.

"Roma kan één keer gebeuren, het kan je overvallen. Maar als dit het volgende jaar opnieuw gebeurt, met het resultaat dat we hadden (3-0 winst in de heenwedstrijd, red.)... Zoiets is heel moeilijk om uit te leggen en naast je neer te leggen."