Lionel Messi hekelt deel van Barcelona-supporters: "Dat is niet fraai"

Lionel Messi had woensdagavond een bijzonder groot aandeel in de overwinning van op , in de eerste halve finale van de . De clubtopscorer aller tijden tekende in de tweede helft voor de tweede en derde treffer van de wedstrijd: 3-0. Messi staat nu op zeshonderd doelpunten in het tenue van Barcelona, precies veertien jaar na zijn eerste doelpunt voor de Catalanen tegen Albacete .

Ousmane Dembélé had er in de slotfase zelfs 4-0 van kunnen maken, maar de aanvaller verprutste op aangeven van Messi een dot van een kans. "Dat was een grote kans", beaamde de Argentijn na afloop. "Natuurlijk was een 4-0 zege beter geweest, maar dit is ook een goed resultaat. Het is nog niet beslist. We gaan naar een stadion waar iedereen het lastig heeft, waar geschiedenis is geschreven en waar de fans massaal achter de spelers staan. Maar we zijn blij met datgene wat we vandaag hebben gepresteerd."



Hoewel Liverpool redelijk vroeg in de eerste helft op achterstand kwam, deed het team van Jürgen Klopp in bepaalde fases niet onder voor de Catalanen. "We gingen mee in hun spel, met veel fysieke strijd. Het duel lag open, er werd veel gecounterd. Dat zijn we niet gewend", erkende Messi. "We zijn meer van het balbezit. We hadden het lastig, maar dat was inherent aan deze wedstrijd en dat moesten we per se ondergaan."



Messi is vooral blij met het feit dat Barcelona geen tegendoelpunt om de oren kreeg. "In de eerste helft waren we superieur. In de tweede helft zette Liverpool meer druk. Ze hebben niet veel kansen gecreëerd, maar ze lieten ons niet ons spel maken. We konden met hun druk omgaan en nog twee keer scoren."



De Argentijn was niet te spreken over de fluitconcerten richting Philippe Coutinho, die na een uur spelen werd gewisseld door Nelson Semedo. "Het is niet fraai dat een ploeggenoot op zo'n manier wordt behandeld door een deel van de fans, of hij het nu goed of slecht heeft gedaan. Er zijn nog een paar wedstrijden te spelen en we moeten het met zijn allen doen."