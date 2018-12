Lionel Messi: "Dit had ik nooit verwacht toen ik prof werd"

Lionel Messi nam dinsdagmiddag voor de vijfde keer in zijn carrière de Europese Gouden Schoen in ontvangst en dat is meer dan hij ooit durfde dromen.

De Argentijn won de prijs als topscorer van het seizoen 2017/18. Met 34 goals in de Spaanse La Liga liet hij iedereen achter zich en daar is hij vooral zijn ploeggenoten van Barcelona uiterst dankbaar voor.

"Ik had dit nooit verwacht toen ik begon met voetballen. Het was mijn droom om prof te worden en ik had nooit op zo veel prijzen gerekend", tekent Sport op uit de mond van de 31-jarige Messi. Deze onderscheiding noemt hij loon naar werken. "Dit is ook de beloning voor al het harde werk van mijn ploeggenoten. Ik zit bij de beste ploeg ter wereld en dat maakt het een stuk eenvoudiger."

Ook geeft hij aan hulp van boven te ervaren. “Dankzij God voel ik me erg goed, zowel fysiek als mentaal. De jaren vliegen voorbij en ik probeer zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen, zoals ik mijn hele carrière heb gedaan. Nu doe ik dat nog meer, vanwege de vele zware wedstrijden. Er is minder tijd om te rusten. Ik blijf hard werken om op dezelfde voet door te gaan”, aldus Messi, die zich ook uitsprak over de loting van de achtste finales van de Champions League.

“Olympique Lyon is een lastige loting", prijst hij de werkgever van Kenny Tete en de man in vorm Mephis Depay. "Qua naam zijn ze misschien niet de grootste ploeg, maar als je naar ze kijkt, weet je dat het lastig gaat worden. Ze zaten in een erg zware poule en maakten het Manchester City erg lastig, een van de beste ploegen ter wereld. Tussen nu en februari kan er veel gebeuren, maar we weten hoe dan ook dat het zwaar gaat worden.”