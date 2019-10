Lionel Messi bekent: "Hij gaf een extra dimensie aan de rivaliteit"

Cristiano Ronaldo liet Real Madrid anderhalf jaar geleden achter zich, om zijn carrière te vervolgen bij Juventus.

Het betekende dat er een einde kwam aan de jarenlange rivaliteit met Lionel Messi in LaLiga. De Argentijnse aanvaller van geeft in gesprek met RAC1 te kennen dat hij Ronaldo het liefst in de Spaanse competitie had zien blijven.

"Ik had gewild dat Ronaldo verder was gegaan in LaLiga en bij . Hij gaf een extra dimensie aan de rivaliteit in El Clásico en LaLiga. Real Madrid is een club met een waanzinnige historie en erelijst. Ze hebben veel spelers die de club in staat stellen om prijzen te winnen, maar ze merken het wel als een speler als Cristiano vertrekt. Dat zou iedere club merken. De rivaliteit in de strijd om de Ballon d'Or? Ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht om met meer awards te eindigen dan Cristiano", vertelt Messi.

Lees beneden verder

Als Messi de mooiste wedstrijd van zijn loopbaan moet aanwijzen, noemt hij een ontmoeting met Real Madrid. "De wedstrijd waaraan ik de beste herinneringen bewaar, is de halve finale van de tegen Real Madrid in 2011. We wonnen met 0-2 en ik weet niet of het onze beste wedstrijd was, maar het is wel een unieke herinnering", stelt de Argentijnse aanvaller, die de Spaanse nationale ploeg van 2010 bestempelt als moeilijkste tegenstander. "We speelden destijds tegen hen in het stadion van Atlético en verloren met 2-1."

"Diego Maradona was onze bondscoach en het was voordat Spanje in 2010 wereldkampioen werd. Het was een van de wedstrijden waarin ik het meest verrast werd", aldus Messi, die zich bijzonder lovend uitlaat over Josep Guardiola.

"Hij was de beste van allemaal, met Luis Enrique als een goede tweede. Ik heb het geluk gehad dat ik mooie momenten heb mogen beleven tijdens mijn loopbaan, maar het tijdperk met Guardiola behoort tot de beste periode."