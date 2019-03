Lionel Messi: "Ajax is een jong team dat nergens bang voor is"

Lionel Messi nam Barcelona woensdagavond bij de hand in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Olympique Lyon.

Na een doelpuntloos gelijkspel in Frankrijk, wonnen de Catalanen voor eigen publiek met 5-1. Met twee doelpunten en twee assists was Messi de grote man aan de kant van . Toen hij zelf voor de 3-1 tekende, wist Messi dat kwalificatie voor de kwartfinales hem en zijn ploeggenoten niet meer kon ontgaan.

Messi had Barcelona vanaf de strafschopstip op voorsprong geschoten, waarna Philippe Coutinho op aangeven van Luis Suárez de 2-0 maakte. Na een aansluitingstreffer van Lucas Tousart was het Messi die met twee kapbewegingen achter elkaar Jason Denayer en Marcelo te kijk zette, om vervolgens de 3-1 te maken. "De keeper raakte de bal nog, maar gelukkig ging de bal over de lijn", aldus Messi na afloop, geciteerd door AS . "We kwamen snel op voorsprong en daarna zag je de beste versie van ons team. Na de 2-1 maakten we het onszelf onnodig moeilijk, maar na de 3-1 kregen we meer ruimte en wisten we de score uit te breiden."

Dinsdagavond plaatste zich ten koste van voor de kwartfinales. In Madrid won het team van Diego Simeone met 2-0, maar in Turijn won La Vecchia Signora met 3-0. "Ik had verwacht dat Atlético sterker was, maar Juve bleek te sterk", aldus Messi, die zijn rivaal Cristiano Ronaldo driemaal zag scoren. "Cristiano en Juventus waren indrukwekkend, een grote verrassing. Cristiano was magisch."



Vrijdagmiddag wordt bekend tegen wie Barcelona het in de kwartfinales mag opnemen. Een voorkeur heeft de Argentijn niet. "Alle teams die nu nog in het toernooi zitten zijn moeilijke tegenstanders", aldus Messi, die als een zware tegenstander ziet. "Of , dat heeft laten zien dat het een jong team is en nergens bang voor is. is ook erg sterk."