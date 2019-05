Linssen vol lof: "Ödegaard kan nog beter dan Ajax"

Martin Ödegaard is na zijn geweldige wedstrijd tegen FC Groningen van dinsdagavond weer volop onderwerp van gesprek.

Supporters van hopen de Noor deze zomer nog altijd in Amsterdam te kunnen verwelkomen. Het door van gehuurde talent wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar de kampioen van Nederland, die in hem de ideale opvolger van Hakim Ziyech zou zien. Ploeggenoot Bryan Linssen is echter van mening dat Ödegaard nog wel een niveau hoger kan spelen.

"Alle tweede ballen en halve ballen waren voor ons, dan komen we er voetballend gewoon soms fantastisch doorheen. Met Ödegaard die weer zijn niveau laat zien. Die moet gewoon lekker terug naar Real Madrid gaan, die gaat daar rustig spelen, denk ik", reageerde de buitenspeler van Vitesse voor de camera’s van Veronica Inside.



Linssen denkt dat Ödegaard het niveau van Ajax wellicht al wel ontgroeid is: "Nee, hij kan nog beter. Als je ziet welke jongens er dit seizoen bij Real Madrid hebben gespeeld Ik weet zeker dat hij toch een niveautje hoger is dan die linksback die daar op een gegeven moment stond te braggelen . Hij is gewoon verschrikkelijk goed."



Ödegaard ligt nog tot medio 2021 vast in het Santiago Bernabéu en houdt zich zelf op de vlakte over zijn eventuele plannen voor volgend seizoen: "Wanneer je naar een nieuwe club gaat, moet je ook je verstand gebruiken en niet alleen je hart volgen. Ik moet kiezen voor de club waar ik me het best kan ontwikkelen. Dat zal de oplossing zijn. Ik weet het niet, het is moeilijk te zeggen. Ajax is een geweldige club, maar op dit moment focus ik me op Vitesse."