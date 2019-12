Linssen reageert op FOX Sports-verslaggeefster: "Gebaseerd op niet veel"

Het is onrustig bij Vitesse, dat trainer Leonid Slutsky zag vertrekken na de nederlaag tegen sc Heerenveen (3-2).

Daarnaast willen Bryan Linssen en Navarone Foor niet bijtekenen en is Tim Matavz volgens de Gelderlander ook bezig aan zijn laatste maanden in Arnhem. Aanvoerder Linssen, door Omroep Gelderland al gelinkt aan een avontuur in de Major League Soccer, wil inderdaad vertrekken bij , maar de geruchten daaromtrent bevallen hem allerminst.

"Er is heel veel gebeurd, laat ik dat vooropstellen", doelt Linssen na de 0-0 tegen tegenover FOX Sports op het vertrek van Slutsky en zijn eigen mededeling om Vitesse over een halfjaar te verlaten. "Het was geen makkelijke week, dat zeker niet."

De aanvaller snapt niet waarom er zoveel te doen is over zijn beslissing om Vitesse de rug toe te keren. "Volgens mij heb ik dat anderhalf jaar geleden al gezegd. Nu begint iedereen erover te praten en te schrijven en een jaar geleden niet."

"Ik heb toen ook al aangegeven dat als er iets heel moois voorbijkomt en Vitesse is daar ook blij mee, en ik ben daar blij mee, dan gaan we om de tafel zitten. Dat is nu niet anders", gaat Linssen verder met zijn uitleg. "Nu begint iedereen erover te schrijven en wil iedereen erover praten. Maarja, voor mij is het geen issue."

De buitenspeler hekelt vervolgens nog maar eens de werkwijze van verschillende media. "Ze hebben nog nooit gebeld. En dat is ook iets voor de mensen die schrijven en praten, die gaan dat de wereld inhelpen. Ik moet daar antwoord op geven, maar ik kan daar eigenlijk niets op zeggen. Want ze hebben nooit gebeld."

Lees beneden verder

Verslaggeefster Fresia Cousiño Arias zegt dat ze ook maar haar werk doet, waarop Linssen kort een antwoord geeft. "Ja, maar het is gebaseerd op niet veel."

"Ik denk dat we allebei kansen hebben gehad en hebben geprobeerd om te winnen. Ik denk dat je dat liever hebt dan een wedstrijd zonder kansen", verlegt Linssen de aandacht naar de wedstrijd van zondagmiddag. Vitesse maakte een slordige indruk tegen Feyenoord en Linssen kan de reden daarvoor wel achterhalen.

"Ik denk dat het een bepaalde onzekerheid is, omdat je toch vijf keer achter elkaar verloren hebt. Dat gaat uiteindelijk toch in je 'koppie' zitten. Dat moet natuurlijk wel beter. Je mag absoluut niet zes keer op rij verliezen, dus de druk staat er dan wel op."