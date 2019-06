Lingard zorgt voor ophef met grof en seksueel filmpje op Snapchat

Jesse Lingard heeft donderdag op social media voor ophef gezorgd in Engeland.

De aanvallende middenvelder van verspreidde via het populaire Snapchat een filmpje waarin hij grof en seksueel taalgebruik bezigt. De actie van de 26-jarige Lingard kan op weinig sympathie rekenen bij de supporters van Manchester United en onder anderen Ally McCoist veroordeelt het gedrag van de Engels international.



Lingard bracht de zomerstop met vrienden, waaronder Manchester United-teamgenoot Marcus Rashford, door in een luxueus appartement in de Verenigde Staten, Miami. Donderdag kwam er een einde aan zijn verblijf in de badplaats, hetgeen hij in beeld besloot te brengen via Snapchat. "Vaarwel kamer, het is een emotionele tijd geweest. Ik heb veel sh*t in deze kamer gezien, veel f*ucking sh*t . Ik heb veel goede herinneringen aan deze kamer", zo begint Lingard het 56 seconden durende filmpje.



Lingard verplaatst zichzelf vervolgens al filmend richting de kamer van Rashford, die prominent te zien is in het filmpje. "Ik heb hier veel sh*t gezien, a lot of sleeping, a lot of sleeping in deze kamer", vervolgt hij. Vervolgens is op het filmpje te zien hoe een vriend van Lingard op bed obscene bewegingen maakt. "Hij is aan het neuken , zoals gewoonlijk. Vermoedelijk neukt hij zijn eigen hand onder dat bed. Hij neukt kussens", becommentarieert Lingard.



Diverse supporters van Manchester United spreken op social media schande van het gedrag van Lingard. Journalist Tom McDermot kan zich de woede van de fans voorstellen. "Ik begrijp niet waarom Lingard de behoefte heeft om dit te doen. Natuurlijk heeft hij alle recht op vakantie, maar hij is speler van een van de grootste clubs ter wereld. Dit helpt hem absoluut niet", zo schrijft McDermot via Twitter. Ally McCoist, oud-spits van onder maar Rangers FC, sluit zich aan bij McDermot.



"Natuurlijk begrijp ik dat social media tegenwoordig onderdeel is van de wereld, vooral de wereld van de jongere generatie. Als ik echter naar de reacties van de supporters van Manchester United kijk, dan zie ik dat ze woedend zijn; ze voelen zich in de steek gelaten door Lingard. Natuurlijk mag hij zich op vakantie vermaken, maar waarom zou je zoiets op social media gooien? Denkt hij nu echt dat dit hem gaat helpen?", vraagt McCoist zich af in gesprek met talkSPORT. "Ik denk niet dat de afstand tussen de topspelers en de fans ooit zo groot is geweest. Jonge supporters zoeken rolmodellen en dit is zeker geen rolmode. Wat moeten Bryan Robson, Roy Keane, Sir Alex Ferguson denken als ze dit zien?!"