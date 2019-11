Lingard trots op aanvoerdersschap bij Manchester United

Jesse Lingard draagt donderdag de aanvoerdersband bij Manchester United dat op bezoek gaat bij Astana en het maakt de Engelsman trots.

is met twee wedstrijden te spelen al verzekerd van overwintering in de , nadat het in vier wedstrijden tien punten verzamelde. Donderdag is Astana de tegenstander en zij zijn nog altijd puntloos.

"Het is enorme eer", vertelt Lingard in gesprek met MUTV . "Ik zei aan het begin van het seizoen dat ik meer een leiderstype wilde zijn, op en naast het veld."

"Weet je, als een van de oudste spelers in de poeg. Dit is het perfecte moment op dat te laten zien."

In aanloop naar de wedstrijd liet manager Ole Gunnar Solksjaer weten dat Lingard de bank zal dragen: "Jesse wordt aanvoerder."

"Hij is een heel goed karakter in deze groep. Hij heeft de afgelopen maanden zijn uitdagingen gehad, maar hij komt nu terug in zijn eigen uitdagingen."

Lingard kwam dit seizoen in zestien wedstrijden van the Red Devils binnen de lijnen en daarin gaf hij één assist.