Lijst mogelijke tegenstanders Feyenoord, AZ, FC Utrecht en PSV slinkt

Voor Feyenoord, AZ en FC Utrecht is het aantal mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Europa League flink gekrompen.

De UEFA heeft een voorloting uitgevoerd, waardoor er nog maar vijf of zes koppelingen mogelijk zijn voor de Nederlandse clubs. De daadwerkelijke loting is maandag om 14.00 uur in Nyon.

en beginnen volgende week in de tweede voorronde, terwijl instroomt in de derde voorronde. De Nederlandse clubs nemen allen deel aan het zogenaamde main path , waar ook in terecht zou kunnen komen. De Eindhovenaren nemen het in de tweede voorronde van de op tegen FC Basel en de verliezer van dat tweeluik valt af richting de derde voorronde van de . PSV of FC Basel zal tijdens de loting voor de kwalificatiecyclus van de Europa League een geplaatste status hebben, evenals Feyenoord en AZ.



FC Utrecht heeft een ongeplaatste status en treft dus, indien het tweeluik met Zrinjski Mostar wordt overleefd, een op papier sterkere tegenstander. In totaal staan 52 teams in het main path van de derde voorronde van de Europa League: 37 clubs uit de tweede voorronde, 7 clubs, onder wie Feyenoord, die in deze fase van de kwalificatiecyclus instromen en 2 afvallers uit de Champions League. Het tweeluik in de derde voorronde wordt op 8 en 15 augustus afgewerkt.



Mogelijke tegenstanders Feyenoord:

Austria Wien (Oos)

IFK Norrköping (Zwe) / FK Liepaja (Let)

Gabala FK (Aze) / Dinamo Tbilisi (Geo)

Shakhtyor Soligorsk (Wru) / Esbjerg fB (Den)

Royal Antwerp FC (Bel)



Mogelijke tegenstanders AZ:

AEK Larnaca (Cyp) / Levski Sofia (Bul)

FC Pyunik (Arm) / FK Jablonec (Tsj)

FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slw) / Atromitos (Gri)

Rangers FC (Sch) / FC Progrès Niederkorn (Lux)

FC Mariupol (Oek)



Mogelijke tegenstanders FC Utrecht:

Sparta Praag (Tsj)

(Spa) / Stjarnan (Ijs)

NK Domzale (Slo) / Malmö FF (Zwe)

AEK Athene (Gri)

FK Buducnost Podgorica (Mon) / Zorya Luhansk (Oek)

Tula (Rus) / Neftçi PFK (Aze)



Mogelijke tegenstanders PSV:

Fehérvár FC (Hon) / FC Vaduz (Lie)

FK Haugesund (Noo) / Sturm Graz (Oos)

Malatyaspor (Tur) / Olimpija Ljubljana (Slo)

FC Chikhura Sachkhere (Geo) / Aberdeen (Sch)

FK Ventspils (Let) / Gzira United FC (Mal)