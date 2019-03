Lijnders lyrisch: "Van Dijk kan binnen en buiten het veld zijn rolmodel zijn"

Als assistent-trainer bij Liverpool maakt Pepijn Lijnders de groei van Ki-Jana Hoever van dichtbij mee, terwijl ook Virgil van Dijk er altijd is.

De pas zeventienjarige verdediger Hoever maakte dit seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht van the Reds en heeft in een van zijn landgenoten een belangrijke steunpilaar gevonden. Voor de camera's van de NOS is Lijnders zeer te spreken over Hoever en 'rolmodel' Virgil van Dijk. "Virgil is door de jaren continu beter geworden en heeft zich steeds ontwikkeld", vertelt de rechterhand van manager Jürgen Klopp.

Eerder dit seizoen maakte Hoever op bezoek bij (2-1 nederlaag) zijn eerste minuten in het shirt van . Lijnders had zich voorafgaand aan het -duel al voorbereid op een eventuele invalbeurt van de talentvolle Nederlander. "Ik vroeg aan Virgil of Ki-Jana er klaar voor was om te spelen tegen the Wolves . Hij zei: 'Honderd procent.' Maar wie kan er niet naast Virgil spelen. Zelfs John Achterberg (keeperstrainer, red.) kan naast hem spelen", grapt de 36-jarige assistent.



Lijnders oppert dat het voor Hoever geweldig is om samen te werken met een speler als Van Dijk. "Je kunt als centrale verdediger geen beter rolmodel hebben dan Virgil. Qua ontwikkeling is het einde voor Van Dijk nog niet in zicht. Hij kan Ki-Jana niet alleen voorbereiden op het spel, maar zeker ook naast het veld helpen. Hoe je omgaat met het materiaal en mensen binnen de club. Hij zegt altijd waar het op staat, maar geeft ook vertrouwen aan zijn ploeggenoten en blijft tegelijkertijd kritisch."Inmiddels is de 'Nederlandse Pep' bezig aan zijn tweede periode bij Liverpool. Tussendoor verliet hij de club voor een avontuur als hoofdtrainer bij , maar dat bleek geen succes. Metis Lijnders nog in de race voor de landstitel en neemt hij het in de kwartfinales van de op tegen . Bij die club werkte Lijnders jarenlang als jeugd- en techniektrainer binnen de jeugdopleiding. De geboren Limburger begon zijn trainersloopbaan bij .