Lijnders: "Ik heb het gevoel dat het team klaar is"

Pepijn Lijnders stelt dat de selectie van Liverpool geen druk voelt om een einde te maken aan het lange wachten op een landstitel.

Liverpool domineerde in de jaren 80 het Engelse voetbal, maar hun landstitel in het seizoen 1989/90 was de laatste. Dit seizoen heeft de ploeg van Jürgen Klopp een goede kans om een einde te maken aan de periode van 29 jaar van wachten, waar het met nog twaalf wedstrijden te spelen evenveel punten heeft als koploper Manchester City, maar een wedstrijd minder gespeeld heeft.

"Ik denk dat het belangrijkste is dat we ons opgewonden voelen, dat we geen druk voelen, dat we veel werk hebben verzet en dat we ons hebben voorbereid op deze momenten", vertelt assistent Lijnders op de officiële clubwebsite van Liverpool.

"Het is een cruciale periode waarin we moeten blijven zoeken naar de volgende stap - en als we ons blijven concentreren op onszelf, op hoe we willen spelen, hoe we ons willen ontwikkelen, hoe we elk team onder druk willen zetten, dan zullen de resultaten vanzelf komen. Dat is belangrijk."

"Het is een grote kans, niets meer. We willen het verdienen. Ik heb het gevoel dat het team klaar is om te spelen tegen welk team dan ook, waar dan ook, en dat we hierdoor problemen voor de tegenstander kunnen creëren."

"We moeten de training zo goed mogelijk gebruiken, we moeten op dezelfde manier voorbereid zijn op de wedstrijden. Dat is het. Ik ben er van overtuigd dat we steeds weer oplossing zullen vinden."