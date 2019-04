Ligue 1 Performance Index: Pépé leidt Lille's Champions League-aanval

De Ivoriaan staat klaar om zijn ploeg aan Europees voetbal te helpen, terwijl Nabil Fekir en Wahbi Khazri hetzelfde willen voor Lyon en Saint-Étienne.

Paris Saint-Germain veroverde afgelopen weekend de titel in , maar voor de clubs daarachter staat nog veel op het spel. De zinderende race om de andere twee -tickets krijgt de komende weken een zeer spannende climax.



Nummer twee staat er op dit moment het beste voor met zes punten voorsprong op en zeven op Saint-Étienne.



Er is weinig twijfel over wie dit seizoen de grote ster was in de ploeg van trainer Christophe Galtier. De opmerkelijke prestaties van Nicolas Pépé zie je ook terug in zijn totaalscore in de Performance Index van deze jaargang: 82,1.



De Performance Index is een maatstaf om te bepalen hoe goed een speler in een bepaalde periode heeft gepresteerd. De maximale score is 100.

Pépé's score is de op drie na hoogste in de hele Ligue 1. Kylian Mbappé steekt met zijn 94,6 met kop en schouders boven de rest uit en Nice-doelman Walter Benitez (86,1) volgt op gepaste afstand op de tweede plaats. Neymar is derde met 85 als score.



Zondag was de Ivoriaanse international op dreef toen Lille met 5-0 van Nîmes won. Voor de tweede thuiswedstrijd op rij wist Lille vijf doelpunten te maken, want twee weken eerder werd het grote Paris Saint-Germain al met 5-1 verrast in het Stade Pierre-Mauroy.



In die wedstrijd liet Pépé zijn vaardigheden het beste zien. Hij speelde een leidende rol terwijl de Franse kampioen op een flinke nederlaag werd getrakteerd.



Nicolas Pépé speelt het hele seizoen eigenlijk al een leidende rol bij Lille, dat dus tweede staat en komend weekend een belangrijke uitwedstrijd speelt tegen Lyon. Bij een overwinning is men zo goed als zeker van de tweede plek en rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.



Ook voor Olympique Lyon is het duel van groot belang. De ploeg kwam de laatste jaren regelmatig in de Champions League uit, maar als men van Lille verliest, krijgt Saint-Étienne de kans om de derde plaats over te nemen.



Nabil Fekir speelt dit seizoen bij Les Gones de hoofdrol met negen goals en vier assists en met een score van 72,2 in de Performance Index is hij één van de betere spelers in Ligue 1. Er zijn echter 22 spelers in de competitie die toch een hoger cijfer hebben, waaronder zijn teamgenoten Houssem Aouar, Tanguy Ndombele en Memphis Depay.



Hoewel de vorm van Lyon de laatste tijd wat wisselvallig is, had Fekir wel een grote rol in de thuiszege van afgelopen weekend tegen (3-2). Kansen creëren was voor het team van trainer Bruno Génésio de laatste weken geen probleem en dat is voor een groot deel te danken aan de Franse spelmaker.

Terwijl Fekir en Pépé hun carrière allebei begonnen met sterke periodes in Ligue 1, probeerde de sleutelspeler van Saint-Étienne het ook al buiten Frankrijk, namelijk in de Premier League bij Sunderland.



Wahbi Khazri voelt zich inmiddels weer helemaal thuis na zijn periode in Engeland. Met dertien goals en zes beslissende passes kan hij indrukwekkende cijfers overleggen. Zijn score in de Performance Index (68,9) brengt hem op de 35ste plaats van alle 534 spelers.



Het is aan de Tunesische international om Les Verts toch nog een plekje te laten stijgen en voor een Champions League-ticket te gaan. Zondagmiddag staat Saint-Étienne tegenover (uit).



Van alle teams die nog strijden om een plek in het miljoenenbal is Saint-Étienne momenteel het best in vorm. Vijf van de laatste zes wedstrijden leverden drie punten op.



Het belooft een spannend slot van het sezoen te worden. Degene die van dit drietal de komende weken het best presteert, zou wel eens de bepalende factor kunnen zijn als het gaat om wie wel op het hoogste Europese niveau gaat spelen en wie niet.