Ligue 1 Performance Index: Pépé leest PSG de les, maar Ajorque is de uitblinker

Hoewel de Lille-aanvaller de krantenkoppen haalde, was het de speler van Strasbourg die dit weekend de beste speler was.

-aanvaller Ludovic Ajorque heeft OSC-ster Nicolas Pépé verslagen in de strijd om de titel van 's uitblinkende speler van speeldag 32, ondanks dat laatstgenoemde zijn ploeg hielp aan een sensationele 5-1 overwinning op regerend landskampioen Paris Saint-Germain.

Opta meet de prestaties van elke speler in de Franse competitie tijdens elk wedstrijd en geeft hen een score van maximaal 100 om daarmee de kwaliteit van hun prestraties in een bepaalde wedstrijd te kwantificeren.

Met een score van 96.7 presteerde er geen enkele speler dit weekend beter dan Ajorque, die de teleurstelling van zich afspeelde dat hij op de bank zat tijdens de recente Coupe de la Ligue-finale, en hij nam Strasbourg bij de hand in een aantrekkelijk 3-3 gelijkspel tegen .

Strasbourg en Lille zijn na de meest scorende ploegen in de competitie en Ajorque liet hun kracht in de breedte zien met zijn twee treffers tegen de Bretonse club. Hoewel hij enigszins onhandig is, is hij een echt roofdier in het strafschopgebied, wat werd tentoongesteld toen hij twee keer raakschoot voor Thierry Laurey's ploeg.

Als Ajorque de uitblinkende speler was in de competitie, dan was Pépé de meest in het oog springende. In de meest aansprekende wedstrijd van het weekend, maakte de international van Ivoorkust het zijn missie om tegen PSG uit te blinken.

Nadat er een overtreding op hem werd gemaakt waardoor Juan Bernat in de eerste helft werd weggestuurd, had de verdediging van PSG zijn handen vol aan hem in de tweede helft en schoot Pépé zijn ploeg naar de voorsprong. In de slotfase toonde hij zijn technische kwaliteiten toen hij tweemaal de aangever was bij een treffer - bij een doelpunt van Gabriel en José Fonte - waardoor LOSC ver weg liep van de verslagen kampioen.

Als er nog enige twijfel bestond over het vermogen van Pépé om te spelen voor de beste ploegen van Europa, is dat zeker verdreven dankzij zijn prestatie op zondag.

Jonathan Bamba, zijn teamgenoot in de aanval, zette zijn naam ook op het scoreformulier en eindigde daarmee op de indrukwekkende zevende plaats in het klassement. De Parijzenaars hadden geen antwoord op de snelheid van de aanvallers van Lille.

Van een speler die hoopt ooit voor een van de grootste clubs te mogen spelen tot een speler die daar al actief was: voormalig vleugelverdediger van Mathieu Debuchy, die nu schittert voor ÁS .

De voormalige Franse international kende een seizoen vol blessureleed, maar scoorde tweemaal voor Les Verts waarmee zij hun vooruitzicht op deelname aan Europees voetbal verbeterden door een comfortabele 3-0 thuisoverwinning op Girondins de , zijn voormalige club. Beide doelpunten kwamen voort uit hoekschoppen, waar hij eerste doelpunt een harde kopbal was en de tweede een behendige afronding bij de tweede paal na een goede loopactie.

Op de vierde plaats eindigde Luiz Gustavo, die heeft moeten vechten voor zijn plaats in de basisopstelling van . Hij werd door trainer Rudi García opgesteld voor een lastige thuiswedstrijd tegen Nîmes en hij had zijn aandeel in de 2-1 zege met een schot van afstand.

Martin Terrier heeft soortgelijke problemen gekend bij Olympique Lyonnais, maar na gescoord te hebben in elk van zijn laatste vier wedstrijden is hij een van de weinige spelers van de club uit de Rhône die in goede vorm steekt. Zijn gekrulde schot zette zijn ploeg op gelijke hoogte tegen , alleen door een late vrije trap van Anthony Limbombe verloor de ploeg van Bruno Génésio alsnog met 2-1. Beide spelers bemachtigden deze week een plek in de Top 10, Terrier op de vijfde plek en Limbombe om de negende plek.

De twee doelpuntenmakers van in hun 2-1 overwinning op , Ellyes Skhiri en Souleymane Camera, bemachtigden respectievelijk de zesde en achtste plek op de ranglijst, waar voormalig Arsenal-speler Jeff Reine-Adélaïde tiende staat, nadat hij zijn derde doelpunt maakte in de laatste twee wedstrijden, na daarvoor nooit eerder gescoord te hebben in de competitie.

PSG moest nu voor de tweede keer wachten op het winnen van de landstitel. Het wachten duurt waarschijnlijk tot woensdag, wanneer een punt tegen Nantes voldoende zou zijn om de titel eindelijk over de streep te trekken voordat zondag een confrontatie wacht met in het Parc des Princes als de meest in het oog springende wedstrijd van het weekend.

Lille en Pépé proberen ondertussen hun tweede positie verder te verstevigen als ze zondag op bezoek gaan bij Toulouse, terwijl de strijd om de andere plekken nog altijd even open blijft.