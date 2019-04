Ligue 1 Performance Index: Mbappé geeft kampioenwaardig optreden

De twintigjarige wereldkampioen gaf andermaal een demonstratie van zijn onnavolgbare talent. Hij scoorde een hattrick tegen AS Monaco.

Het was een passend optreden voor het weekend waarin Paris Saint-Germain voor de achtste keer in de clubhistorie werd gekroond als landskampioen. De sterspeler pakte wederom de spotlights en scoorde een hattrick tegen zijn oude werkgever .

Met die goals staat hij nu al op dertig competitietreffers en hij is de jongste ooit die dat aantal in een seizoen bij elkaar schoot. Tegen Monaco was het voor rust al raak dankzij een prima individuele actie op snelheid en even later kreeg hij een perfecte voorzet van Dani Alves.

De Braziliaanse nestor van de ploeg stelde hem na rust nogmaals in staat om een doelpunt mee te pikken en tussentijds had Mbappé ook nog de paal geraakt. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft hij zelfs nog kans om het all-time topscorersrecord in een seizoen te verbreken. In Frankrijk kwam men nooit hoger dan 36 goals, dus Mbappé heeft er nog zes te gaan en zijn ploeggenoten zullen alles doen om hem daarbij te helpen.

Het mag ook geen verrassing heten dat Mbappé met zijn hattrick bovenaan eindigt in de wekelijkse Performance Index. Daarin worden alle spelers uit de beoordeeld met een cijfer tussen de nul en honderd. Mbappé krijgt een 99,7 voor zijn bijna perfecte wedstrijd.

De top tien van deze week wordt bestierd door spelers van acht verschillende clubs en na Mbappé was Kalifa Coulibaly de beste. De aanvaller van scoorde twee van de drie goals tegen , dat met 3-2 ten onder ging. Coulibaly kapte voor zijn eerste goal zijn beveiliger uit en poortte daarna een tweede om de keeper te verrassen. Een paar minuten later toonde hij aan ook met het hoofd te kunnen scoren en zijn ploeg was hem daar uiterst dankbaar voor.

Juan Ferney Otero was er minder blij mee. Hij deed namens Amiens wel iets terug met een kiezelhard schot, maar een puntje zat er niet meer in. Wel vindt hij zichzelf terug op de vierde stek van de Performance index, terwijl ploegmaat Cheick Timité plaats tien heeft bemachtigd. Laatstgenoemde kwam als invaller in het veld en pikte ook nog zijn doelpuntje mee.

Lyon-aanvaller Martin Terrier deed het nog beter met een derde plek. De man in vorm zag zijn team ploeteren tegen Angers, maar hij hielp Les Gones met een cruciale treffer aan een driepunter. Dankzij de zege houdt de derde plaats in handen, die aan het einde van de rit recht geeft op deelname aan de .

Iets lager op de ranglijst strijdt ook voor Europees voetbal. Zij wonnen zaterdag met 3-1 van en die zege kan straks wel eens doorslaggevend blijken voor de strijd om -tickets. Aanvallers Andy Delort en Florent Mollet eisten hoofdrollen op en zien zichzelf daarvoor ook beloond in dit overzicht.

Mollet eindigt op de vijfde plaats in het weekoverzicht dankzij zijn doeltreffende vrije trap en een aantal sterke acties, terwijl Delort als achtste is gekwalificeerd. Hij maakte zijn dertiende goal van het seizoen en dat is een persoonlijk record.

Benjamin Jeannot speelde op zijn beurt een belangrijke rol in 's 3-2 zege op , terwijl Brice Samba namens op onverklaarbare wijze de nul hield tegen Nice. Dat levert hen beiden ook een plekje in de wekelijkse top tien op.

Engelsman Josh Maja maakt het tiental vol. Hij scoorde zijn eerste doelpunt voor met een intikkertje tegen . Helaas voor hem moest hij het duel even later staken met een blessure. Anders had hij mogelijk hoger geëindigd dan plek 9.

is nu de kampioen, maar er is de komende weken nog genoeg spanning in de competitie nu er wordt gestreden om Europese tickets en lager op de ranglijst tegen degradatie. Ook de bekerfinale staat nog op het menu en daarin neemt PSG het zaterdag op tegen Rennes.