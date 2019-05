Ligue 1 Performance Index: Germain's heldendaden niet genoeg voor Marseille

De aanvaller was niet in staat om Olympique Marseille op koers te houden voor Europese tickets. De ploeg kwam niet verder dan 1-1 tegen Strasbourg.

Marseille kende een teleurstellend nu de hoop op deelname aan de vervloog na de remise tegen . Bovendien won concurrent wel van Monaco, waardoor de werkgever van Kevin Strootman nu zo goed als kansloos is om de achterstand nog goed te maken.

Trainer Rudi Garcia kan nog wel wat hoop halen uit het optredne van aanvaller Valere Germain, die volgens de Opta Perfomance Index de beste speler van het weekeinde was. In dit overzicht worden de prestaties van alle spelers in de ingeschaald tussen de nul en honderd punten.

Germain kwam tot een fraaie score van 97.4 punten, dankzij een weergaloze openingsgoal. Aanvalspartner Mario Balotelli was er twee keer dichtbij, maar toch was het de Fransman die de schijnwerpers naar zich toe trok met een knappe afwerking in de verre hoek. Genoeg voor de winst bleek het echter niet, waardoor deze eervolle vermelding slechts een schrale troost is voor Germain.

-aanvaller Mathieu Dossevi eindigt op de tweede plaats nu hij zijn waarschijnlijk beste wedstrijd van het seizoen afwerkte bij de ploeg van Alain Casanova. Zij kwamen tot 2-2 tegen Coupe de France-winnaar . Vleugelaanvaller Dossevi was betrokken bij vrijwel alle aanvallen en scoorde de tweede treffer met een uitstekende kopbal.

Remy Cabella completeert het podium nadat hij Saint-Etienne naar een fraaie 3-2 zege op leidde.

De creatieve middenvelder zorgde voor de wedstrijd voor de nodige speculaties omdat hij slechts 48 uur voor de wedstrijd naar de bruiloft van een vriend ging. De fans hoefden zich echter geen zorgen te maken over zijn fysieke gesteldheid nadat hij tot in de late uurtjes feestte. Met een geweldige volley zorgde hij voor de 2-1 voorsprong, terwijl hij ook de assist gaf voor de laatste treffer van Arnaud Nordin, die dankzij die goal op plek zes debuteert in de top 10 van de Performance Index.

Aan de overzijde speelde Gelson Martins ook een puike pot en hij staat ook in de top tien van dit weekeinde. De van gehuurde vleugelaanvaller kende een geweldige start bij AS Monaco en kreeg daarna een dipje waar hij nu weer uit krabbelt. Hij scoorde de openingsgoal namens Monaco en gaf de assist op Carlos Vinicius, die zorgde dat de wedstrijd tot het einde spannend bleef.

Valentin Rongier ziet zichzelf eveneens beloond voor zijn goede vorm bij . De aanvoerder hielp zijn ploeg aan de vijfde overwinning op rij en ditmaal was het slachtoffer. Rongier was zoals wel vaker de grote inspirator en zag hoe Abdoulaye Touré van grote afstand scoorde, hetgeen de middenvelder de achtste stek oplevert. Rongier staat op plek vier.

Koploper Paris Saint-Germain gaat momenteel door een dal en er zijn maar weinig spelers die zich onttrekken aan de malaise. Marco Verratti onderscheidde zich echter met een prima optreden tegen Nice (1-1), terwijl Ignatius Ganago dankzij zijn treffer voor de bezoekers ook tot de uitblinkers van het weekend mag worden gerekend.

In de kraker van het weekend tussen en werd het ook een gelijk spel: 2-2. De twintigjarige Lille-middenvelder Boubakary Soumaré viel het meeste op dankzij zijn eerste profgoal op het hoogste niveau. Het talent hield zijn ploeg daarmee op koers voor de en dat zal zijn transferwaarde alleen maar verder opschroeven.