Ligue 1 Performance Index: Falcao en Pepe in de schaduw van Ajorque

De aanvaller van Strasbourg hielp zijn ploeg met een knappe comeback tegen Lyon, terwijl ook Falcao een gedenkwaardig duel besliste met een goal.

Ludovic Ajorque heeft een dienst bewezen in de jacht op een -ticket voor volgend seizoen. De aanvalelr van scoorde twee keer in twee minuten tegen , de voornaamste concurrent om plek 3.

Lionel Messi, Luis Suarez en hun teammaten van slaagden er niet in om de verdediging van Les Gones te breken in de Champions League-wedstrijd van twee weken geleden, maar in aanloop naar de return in Camp Nou krijgen zij een uitstekend voorbeeld van Ajorque, die zijn debuutseizoen in de beleeft.

De bonkige spits kreeg voor zijn optreden van dit weekend de hoogste score in de Ligue 1 Performance Index, waarin statistiekenbureau Opta alle spelers in de Franse topcompetitie van een cijfer voorziet. Ajorque kwam tot een indrukwekkende beoordeling van 97.8 punten.

Toen zijn ploeg 2-0 achter stond, scoorde hij eerst met een precieze kopbal en even later schatte hij een steekbal van Adrien Thomasson op waarde om vervolgens hard en doeltreffend uit te halen. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan een knappe comeback, zoals ook Angelo Fulgini zijn club Angers over een dood punt hielp tegen .

Kort nadat de 22-jarige middenvelder binnen de lijnen kwam werd zijn ploeg door de scheidsrechter gereduceerd tot tien man, maar dat weerhield hem er niet van om de aanval te zoeken. Met een goed gevoel voor timing dook hij op voor de doelmond en daarna was het een koud kunstje om te scoren, zoals hij ook ploeggenoot Stephane Bahoken een niet te missen kans bood voor de niet meer verwachte gelijkmaker.

Op plek drie in het overzicht staat een oude bekende: -aanvaller Arber Zeneli, die sinds zijn overstap van sc naar de Ligue 1 in uitstekende vorm steekt. Desondanks had hij wel wat mazzel nodig om de 1-1 tegen binnen te schieten. De bal stuiterde precies zijn richting op nadat Boulaye Dia de paal had geraakt, maar de rest van zijn optreden rechtvaardigt een podiumplaats.

Elders op de velden greep Radamel Falcao net naast eremetaal, al zal hij met zijn belangrijke goal voor meer dan tevreden zijn. De Colombiaan maakte in zijn honderdste Ligue 1-duel alweer zijn 62e goal met een kopbal. Zijn treffer was goed genoeg voor een punt tegen en beetje bij beetje leidt hij de Monegasken verder weg van de degradatiezone. Plek vier is voor hem, nipt voor Nicolas Pepe van .

De spits slaagde er pas laat in om zijn club naast te zetten, maar zelfs voor zijn goal liet hij wederom zien van de buitencategorie te zijn. De creatieveling is razendsnel en had pech dat Stephane Ruffier een geweldige wedstrijd keepte en hem meerdere keren van een doelpunt hield.

Nog een bekende naam in dit overzicht: Mario Balotelli. De Italiaan werd de eerste speler van Marseille in meer dan veertig jaar die in zijn eerste vier thuiswedstrijden voor L'Om scoorde. Uitgerekend hij maakte de winnende treffer tegen Nice, de club waar hij in januari afscheid van nam na een teleurstellende periode.

-aanvaller Casimir Niga en Adrien Hunou van maken de top tien vol. Zij scoorden allebei bij een onderlinge confrontatie tussen hun clubs en daarmee doet zich een unicum voor. Nooit eerder kwamen de tien beste spelers van het weekend van tien verschillende clubs.