Ligue 1 Performance Index: Di Maria schittert bij zege PSG in Le Classique

De Argentijns international scoorde zelf twee keer en gaf een assist bij de 3-1 zege van Paris Saint-Germain op Olympique Marseille.

onderstreepte de dominantie in de maar weer eens met een knappe zege op de eeuwige rivaal uit Marseille. Een deel van de fans liet aan het begin van de wedstrijd verstek gaan uit protest tegen de CL-uitschakeling, maar ze waren op tijd gearriveerd om de show van de Argentijn gade te slaan.

Eerst zette hij Kylian Mbappé met een ragfijn passje voor de keeper en na rust nam Di Maria de touwtjes zelf stevig in handen nadat hij eerst een goal afgekeurd zag worden. Met een heerlijke solo scoorde hij zijn eerste treffer van de wedstrijd en vervolgens zette hij de kroon op zijn werk met een kenmerkende vrije trap die zelfs nog even de lat kuste voor de bal in het doel plofte.

Met zijn fabuleuze optreden wint hij niet alleen de man van de wedstrijd-verkiezing; ook in de Opta Performance Index eindigt hij bovenaan. In dat overzicht worden alle spelers in de Ligue 1 beoordeeld met een cijfer tussen de nul en honderd. Di Maria naderde perfectie en krijgt een 99.1 voor zijn voorstelling.

Dat het bijna een solo-prestatie was, blijkt wel uit de rest van het overzicht. Geen van zijn ploegmaten haalt de top 10, al zit Mbappé er als twaalfde van het weekeinde niet ver naast. is echter de hofleverancier dankzij een enigszins onverwachte 5-0 zege op .

Puur op basis van de competitiestand was zo'n uitslag te voorspellen, ware het niet dat Saint-Etienne geteisterd wordt door een blessuregolf die ook sterspeler Wahbi Khazri in zijn greep heeft. Zijn vervanger Romain Hamouma toonde echter zijn klasse tegen zijn oude club. Hij scoorde de openingstreffer en gaf binnen het half uur nog assists op Robert Beric en Arnaud Nordin.

Nordin voegt zich bij zijn ploeggenoot in de top tien en eindigde op plek acht, terwijl invallers Valentin Vada en Lamine Ghezali zelfs nog iets hoger eindigden. Beide spelers maakten hun eerste goal voor de club en laatstgenoemde deed dat zelfs in zijn allereerste profduel ooit.

Het was sowieso een goed weekend voor invallers, want Souleymane Camara maakte de winnende tegen Lyon en dat levert de speler van een podiumplaats op, terwijl Firmin Mubele namens een belangrijke gelijkmaker binnenwerkte tegen Nice. Hij claimt de zesde stek dankzij die goede entree.

Wylan Cyprien scoorde de openingstreffer namens Nice en zijn degelijke optreden brengt hem een vijfde plaats, terwijl -aanvaller M'Baye Niang plek negen opeist en doelman Mike Maignan van zichzelf terugvindt op de tiende plaats. Hij verloor weliswaar met 1-0 van , maar de score had veel hoger uitgevallen als hij niet in zo'n goede vorm stak.

De Ligue 1 ligt nu even stil door de interlandbreak, maar keert spoedig weer terug met een mooi duel tussen Rennes en . Ook wordt het eerste zilverwaar van het seizoen op zaterdag 30 maart uitgedeeld als en het tegen elkaar opnemen in de finale van de Coupe de la Ligue.