Ligue 1 Performance Index: Balotelli krijgt lof, maar Dembele is de man van het weekend

De voormalig aanvaller van Celtic blonk uit met een dubbelklapper voor Lyon, terwijl Nabil Fekir en Mario Balotelli ook in positieve zin opvielen.

Moussa Dembele speelde een glansrol in de wedstrijd waarin Olympique Lyon de derde plaats steviger in handen nam na een overtuigende 5-1 zege op Toulouse. De voormalig Celtic-speler maakte er twee bij de grootste overwinning van het seizoen die vooral tot stand kwam dankzij individuele klasse.

Dembele was echter de grote ster van de wedstrijd en dat is terug te zien in de Ligue 1 Performance Index, waarin alle spelers van de Franse hoogste klasse van Opta een cijfer krijgen tussen de 0 en 100. Zijn score van 95,7 is inderdaad indrukwekkend te noemen.

De centrumaanvaller zag ploeggenoot Memphis Depay de openingstreffer en bij een 3-1 stand kwam hij zelf los. Dembele kwam iets voorbij de middellijn in balbezit en sprintte richting het doel, waarbij hij met zijn snelheid en kracht meerdere verdedigers te kijk zette voor hij met een koele finish in de verre hoek doel trof.

Vier minuten later tekende hij voor zijn negende goal van het seizoen, waarbij veel dank uitging naar Nabil Fekir, die zijn ploegmaat met een prima crosspass vlak voor de doelman wist te bereiken. Voor Dembele was het vervolgens een koud kunstje om de tweede van de avond te maken en het weekklassement naar zich toe te trekken.

Fekir miste onlangs enkele wedstrijden door een spierblessure, maar keerde direct terug in topvorm. Zijn briljante staaltje hooghouden leverde een penalty op die hij zelf benutte en dat was misschien wel het hoogtepunt van de wedstrijd, al mocht zijn assist op Dembele er ook zijn. Zijn optreden wordt beloond met een vierde plaats in de Performance Index van deze week.

Bertrand Traoré is de derde en laatste speler die namens Lyon in de top tien is afgevaardigd. Hij eindigt slechts een plekje onder Fekir nadat hij de tweede goal van de avond maakte met een afstandsschot van zeker 35 meter.

De zilveren plak is deze week voor de ondergewaardeerde Angers-aanvaller Flavien Tait. De vleugelspeler scoorde voor rust twee keer tegen AS Monaco. De openingstreffer maakte hij na een dribbel langs vier spelers, terwijl de tweede met een gelukkig afstandsschot tot stand kwam.

Angers slaagde er vervolgens niet in om de zege over de streep te trekken, want na rust was het tweemaal Radamel Falcao die keihard toesloeg. Hij is net als heel Monaco opgestaan na de winterstop en met zijn bijdrage komt de Colombiaan deze week tot een achtste plaats in het overzicht.

Matieu Cafaro doet het nog een stukje beter met een derde plaats. De man van Reims hielp zijn team terugkomen van een flinke achterstand tegen Amiens. De 21-jarige kreeg slechts negen minuten speeltijd, maar was direct beslissend met een geweldig schot van afstand. Hij bracht zijn team zelfs dichtbij de winnende en houdt zijn team in de race voor een onmogelijk geachte kwalificatie voor de Europa League.

Olympique Nice lijkt een waarschijnlijker kandidaat voor dat startbewijs en dankzij een nieuwe 1-0 zege van Patrick's Vieira staan er twee spelers van de club in de top tien van deze week. Youcef Atal doet het met een zesde plek het beste en dat dankt de als vleugelspeler opgestelde back aan het scoren van de enige goal in de wedstrijd tegen Strasbourg.

Malang Sarr toonde zich ondertussen in defensief opzicht van grote klasse en de linksachter heeft zichzelf daarmee aan een tiende plek geholpen. Casimir Ninga van Caen komt tot een zevende plaats nadat hij scoorde tegen Paris Saint-Germain, terwijl de opgeleefde Mario Balotelli dankzij zijn goal tegen Saint-Etienne als negende is geëindigd.

Volgend weekend krijgt de Italiaan de mogelijkheid om zijn goede reeks uit te bouwen tegen zijn voormalig werkgever Nice, waar de ploegen elkaar in het Stade Velodrome ontvangen in de topper van speelronde 28. Verderop krijgt Monaco Bordeaux op bezoek, terwijl Lille zich staande moet zien te houden in de lastige uitwedstrijd tegen Saint-Etienne.