'Lieke Martens staat voor miljoenentransfer binnen top van Europa'

Olympique Lyon overweegt een bod uit te brengen op Lieke Martens, meldt L'Équipe vrijdag.

De aanvaller van Femení staat al dan niet toevallig zaterdag tegenover de Franse ploeg in de finale van de Women’s in Boedapest. Martens veroverde in 2017 de Europese titel met de en dwong met haar goede spel op dat toernooi een transfer af naar Spanje.

De Fransen toonden in januari ook al belangstelling voor de 26-jarige vleugelaanvaller uit Nederland, zo weet de Franse sportkrant verder te melden. Martens staat voor haar laatste contractjaar bij Barcelona Femení en heeft een clausule in haar contract waardoor belangstellende clubs minstens drie miljoen euro moeten neerleggen. Daarnaast kunnen voor de salariseisen van de international van Oranje een struikelblok vormen, daar zij in de Spaanse competitie een topsalaris verdient.



Mocht een eventuele deal met Martens mislukken, dan verlegt voorzitter Jean-Michel Aulas zijn aandacht naar Engeland. Nikita Parris bevindt zich in de laatste fase van haar contract met en de Engelse aanvalster, uitgegroeid tot een vaste waarde in de nationale ploeg, is wat betreft de bestuurder van Olympique Lyon een uitstekend alternatief.