Lieke Martens ontbreekt op laatste training voor WK-finale

De Oranje Leeuwinnen nemen het zondag in de finale van het WK voor vrouwen op tegen de Verenigde Staten, maar Lieke Martens is een twijfelgeval.

De aanvalster kampt al geruime tijd met een teenblessure en ontbrak zaterdag op de laatste training voorafgaand aan de eindstrijd. Martens speelde in de kwartfinale tegen Italië nog de gehele wedstrijd met pijnstillers, maar moest zich in de halve finale tegen Zweden halverwege laten vervangen. De dribbelaarster volgt nu een aangepast programma in de aanloop naar het treffen met de Amerikaanse vrouwen, in de hoop dat zij nog op tijd klaargestoomd kan worden voor het treffen in Lyon.



Bondscoach Sarina Wiegman liet vrijdag optekenen dat de inzetbaarheid van Martens in de finale twijfelachtig is. De aanvalster werd halverwege de wedstrijd tegen Zweden vervangen door Jill Roord, terwijl ook Lineth Beerensteyn, die in de halve finale nog in de basis begon maar haar basisplaats weer lijkt te verliezen aan Shanice van de Sanden, mogelijk een optie is.