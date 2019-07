Lichaam vermiste Florijana Ismaili gevonden op 204 meter diepte

Zwitsers vrouweninternational Florijana Ismaili is op 24-jarige leeftijd overleden.

De aanvoerster van het vrouwenelftal van Young Boys was al een aantal dagen vermist nadat zij zaterdag een duik in het Italiaanse Comomeer had genomen. Duikers van de Italiaanse brandweer hebben het lichaam van Ismaili dinsdag op de bodem van het meer gevonden.

Ismaili ging zaterdag met een ploeggenoot in een gehuurde boot het meer op. De voetbalster besloot vervolgens een duik te nemen, maar kwam vervolgens niet meer boven. Nadat haar vriendin alarm had geslagen werd er een grote reddingsactie op poten gezet. Het duurde echter ruim drie dagen voordat haar lichaam op 204 meter diepte werd gevonden door de duikers.



Ismaili was sinds 2011 actief bij het vrouwenelftal van Young Boys, dat haar overnam van FC Walperswil. De aanvalster speelde bovendien 33 interlands namens Zwitserland, dat niet actief is op het WK in Frankrijk dat momenteel aan de gang is. De Zwitserse vrouwen werden in de play-offs uitgeschakeld door de .



Het nieuws over het overlijden van Ismaili is in Zwitserland met droefenis ontvangen. -aanvaller en Zwitsers international bij de mannen Xherdan Shaqiri heeft in een tweet gereageerd op de dood van zijn landgenote: "Ik ben diepbedroefd door het overlijden van Florijana Ismaili. Mijn gezin en ik willen onze condoleances overbrengen aan Ismaili's familie en haar naasten."