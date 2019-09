Lewandowski wijst Bayern de weg; fraaie goal van Dilrosun

Bayern München heeft zich zaterdag in de Bundesliga hersteld van de halve misstap van vorige week tegen RB Leipzig (1-1).

Het team van Niko Kovac had mede dankzij de achtste en negende seizoensgoal van Robert Lewandowski geen moeite met 1. FC Köln. Het van Peter Bosz maakte tegelijkertijd een einde aan een reeks van drie duels zonder zege en is nu voorlopig op een vijfde plaats te vinden. Javairo Dilrosun had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de allereerste competitiezege van .

- 1. FC Köln 4-0

Na drie minuten spelen liepen de bezoekers reeds achter de feiten: Bayern kon veel te makkelijk het doelgebied van Timo Horn bereiken, waarna Lewandowski de bal via het been van Rafael Czichos in het doel werkte. Het team van Kovac had daarna uitzicht op een tweede treffer, maar kon Horn niet voor een tweede keer verschalken. Na een kwartier spelen beet FC Köln meer van zich af en hield men Bayern meer van zich af. Hoewel men richting de rust zelfs enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Manuel Neuer creëerde, ontsnapte men ook in de extra tijd toen Lewandowski een grote kans onbenut liet.

In het laatste half uur liep de regerend landskampioen verder uit. Na een charge van Kingsley Ehizibue ging Philippe Coutinho naar de grond: rood voor de verdediger en een strafschop voor de thuisploeg. De Braziliaan maakte vanaf elf meter zijn eerste goal voor de Beierse club: 3-0. Een inzet van Joshua Kimmich op de paal was een voorbode van de 4-0 van Ivan Perisic in de 73e minuut: vanaf de linkerkant van het strafschopgebied schoot hij de bal diagonaal in de rechterhoek achter Horn. Bayern speelt volgende week uit bij SC Paderborn.

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 2-0

De ploegen van Bosz en Urs Fischer hadden aanvankelijk moeite om in de wedstrijd te komen, maar al snel trok de thuisploeg het duel naar zich toe. Een doelpunt van Lucas Alario werd na nog geen twintig minuten afgekeurd omdat Kevin Volland in de baan van het schot buitenspel stond. In vier minuten tijd sloeg Bayer alsnog tweemaal toe tegen een Union Berlin dat geen grip op het duel kreeg. Een hobbelig schot van Volland in de verste hoek betekende de 1-0 en luttele minuten later werd niet goed uitverdedigen van de bezoekers meteen afgestraft. Alario schoot het leer in de linkerhoek achter Rafal Gikiewicz.

Bayer was in de tweede helft niet in staat om de overwinning ruimer uit te laten vallen, ondanks een overtalsituatie vanaf de 64e minuut. Sebastian Polter kreeg, na inmenging van de VAR, een rode kaart voor een overtreding op Julian Baumgartlinger. Het was voor het bezoek al de derde rode kaart van het seizoen. Bosz zag hoe zijn team weliswaar kansen op een of meerdere treffers kreeg, maar Kerem Demirbay, Kai Havertz en Mitchell Weiser hadden het vizier niet op scherp staan. Sheraldo Becker verscheen in de basiself van de bezoekers en werd in de rust vervangen door Akaki Gogia.

Hertha BSC - SC Paderborn 2-1

Dilrosun verscheen, in tegenstelling tot de op de bank startende Karim Rekik, wel aan de aftrap bij de thuisploeg en de aanvaller beschaamde het vertrouwen van trainer Ante Covic niet. Met tien minuten op de klok zette de jongeling namelijk een indrukwekkende solo in, waarmee hij de halve verdediging van de tegenstander zijn hielen liet zien en de bal vervolgens via doelman Jannik Huth in het doel schoot.

Na die fraaie actie van Dilrosun bleef het tot in de tweede helft rustig voor de twee doelen, maar een kleine tien minuten na de onderbreking werd het ook 2-0 voor Hertha dankzij Marius Wolf. Ben Zolinski deed niet veel later nog wel wat terug namens de bezoekers, die er echter niet meer in slaagden om langszij te komen en in de laatste twintig minuten nog twee goals van Hertha afgekeurd zagen worden wegens buitenspel. De Berlijners verlaten dankzij hun eerste overwinning van het seizoen de gevarenzone, terwijl Paderborn hekkensluiter blijft.

- 1-1

FC Augsburg moest zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw op zoek naar een resultaat tegen het uitstekende aan het seizoen gestarte SC Freiburg, dat ook zaterdagmiddag in de openingsfase het initiatief naar zich toetrok. Na een eerste waarschuwingsschot van Mike Frantz was het Lucas Höler die de thuisploeg na ruim twintig minuten spelen op voorsprong zette. Augsburg liet zich echter ook niet onbetuigd en nadat de bezoekers vlak daarvoor nog om een penalty schreeuwden, trok Florian Niederlechner de stand vlak voor rust weer gelijk. In de tweede helft waren de kansen, op een late kopbal op de paal van Nils Petersen, vervolgens schaars en bleven verdere doelpunten uit. Freiburg meldt zich dankzij het behaalde punt voorlopig wel op de tweede plek, vlak achter koploper Bayern.