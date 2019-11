Lewandowski schrijft geschiedenis; Tottenham brengt fans in extase

Bayern München heeft dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League korte metten gemaakt met Rode Ster Belgrado.

Robert Lewandowski was met vier treffers de grote man. Nog nooit maakte een voetballer zo snel een kwartet doelpunten in het toernooi: binnen 14 minuten en 31 seconden. , waar José Mourinho zijn rentree in het toernooi maakte, verzekerde zich tegelijkertijd van overwintering in het miljardenbal, door een 1-2 achterstand in de rust om te buigen in een heerlijke 4-2 overwinning.

Rode Ster Belgrado - 0-6

Het team van Flick legde in de eerste helft de basis voor de overwinning in Servië. Bayern startte fel aan de wedstrijd en had na acht minuten al een grote kans op een openingsgoal. Na een goede pass van Leon Goretzka werkte Robert Lewandowski de bal oog in oog met Milan Borjan naast het doel.

Zes minuten later kwam Bayern alsnog op 0-1 toen Goretzka de bal uit een hoekschop tegen de touwen werkte. De bezoekers hadden geen enkele moeite met Rode Ster, waar Rajiv van La Parra op de bank bleef, maar lieten na om het overwicht in meer doelpunten uit te drukken. Op slag van rust kreeg Lewandowski de bal alsnog achter Borjan, maar de VAR constateerde een handsbal van Corentin Tolisso in de opbouw.

Bayern werkte na de onderbreking verder aan het zelfvertrouwen door de voorsprong fors uit te breiden. Na een handsbal van Milos Degenek was het Lewandowski die vanaf elf meter ook in het vijfde groepsduel tot scoren kwam: 0-2. Het was zeker niet het laatste doelpunt van de Pool: binnen veertien minuten stond zijn teller al op vier treffers. De 0-3 en de 0-5 maakte Lewandowski van dichtbij; de 0-4 kopte hij binnen op aangeven van Benjamin Pavard. In de uiterste slotfase verscheen de naam van Tolisso nog op het scorebord.

Lees beneden verder

Tottenham Hotspur - Olympiacos 4-2

Na een enerverende eerste helft was het Olympiacos dat met een minimale voorsprong de kleedkamers na het rustsignaal betrad. Het bezoek startte goed en nam na zes minuten spelen reeds de leiding. Danny Rose leverde een bal slordig in bij Youssef El-Arabi, die ruimte maakte en de bal heerlijk in de linkerhoek achter Paulo Gazzaniga schoot: 0-1.

Zeven minuten later was het Rubén Semedo die na een corner vanaf links het laatste zetje tegen de bal gaf. Het gezicht van Mourinho langs de zijlijn sprak boekdelen, maar Tottenham werd sterker naarmate de eerste helft vorderde en verkleinde op slag van rust de achterstand. Na een goede één-twee tussen Serge Aurier en Harry Winks beging Yassine Meriah een misstap en was het Dele Alli die optimaal profiteerde: 1-2.

Het team van José Mourinho, die Christian Eriksen na 29 minuten had laten invallen voor Eric Dier, zorgde na de onderbreking voor de ommekeer. Het was Harry Kane die de bal na voorbereidend werk van Lucas Moura vanaf de rechterkant achter José Sa schoot: 2-2. Een goede vrije trap van Eriksen, die het leer centimeters naast schoot, was een voorbode van de 3-2 in de 73e minuut. Met een ferm schot in de verste hoek schoot Aurier vanaf rechts in het strafschopgebied de 3-2 tegen de touwen. Luttele minuten later volgde de 4-2: Kane liep zich goed vrij en kopte een verre vrije trap van Eriksen binnen.