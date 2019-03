Lewandowski laakt verdedigende instelling: "Dit was niet ons normale spel"

Bayern München gold voorafgaand aan het seizoen als een van de kanshebbers voor de eindzege in de Champions League.

Woensdagavond kwam er na een 1-3 nederlaag in eigen huis in de achtste finales echter al een einde aan de deelname aan het miljardenbal voor der Rekordmeister . Robert Lewandowski was na afloop van de wedstrijd niet te spreken over de speelwijze van zijn ploeg.

"In de eerste wedstrijd namen we niet genoeg risico's, we speelden niet vooruit en we probeerden niet te scoren", reageerde hij voor de camera's van beIN Sports . De return eindigde drie weken geleden in een 0-0 gelijkspel op Anfield, waardoor elke tegentreffer in de Allianz Arena voor grote problemen zorgde: "Ik denk dat we vandaag ook niet aanvallend genoeg hebben gespeeld en we hebben opnieuw niet hard genoeg geprobeerd om doelpunten te maken."



"We hebben niet veel kansen gecreëerd en dat was ons probleem. We speelden thuis, maar dit is niet ons normale spel en kon ons daardoor verslaan. Ik ben er niet blij mee, ik ben boos omdat we het beter hadden moeten doen. Dat is echter niet gelukt", ging hij verder. Vanwege de Europese uitschakeling kan Bayern zich nu volledig richten op de en de DFB-Pokal.



De regerend landskampioen staat inmiddels in punten gelijk met en heeft een iets beter doelsaldo, waardoor Bayern de koppositie in handen heeft: "We moeten weer naar voren kijken. We hebben de Bundesliga nog en moeten ook nog een flink aantal bekerwedstrijden spelen, we doen nog mee. We liggen nog op koers voor de landstitel en daarom moeten we doorgaan", sloot Lewandowski af.