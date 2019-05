Lewandowski hoopt op deal met Manchester City: "Hij is een superspeler"

Robert Lewandowski heeft de clubleiding van Bayern München aanbevolen Leroy Sané aan te trekken als opvolger van Arjen Robben.

De aanvaller spreekt zich tegenover BILD lovend uit over de vleugelspeler van . "Leroy is een superspeler met geweldige kwaliteiten en enorm veel potentie", aldus de Pool.

Lewandowski noemt Sané tegenover de Duitse krant een 'topspeler'. "En dat is precies wat Bayern nodig heeft", aldus de topscorer van de . "Als er iemand komt, moet hij er direct staan. Bij Bayern kunnen we niet iemand twee jaar de tijd geven om zich te ontwikkelen. Je moet vanaf je eerste wedstrijd wat toevoegen aan ons elftal."



Sané is onder trainer Josep Guardiola lang niet altijd verzekerd van een basisplaats en wordt daarom al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Manchester. The Citizens namen de aanvaller in 2016 voor 44 miljoen euro over van . Dit seizoen maakte de 23-jarige Duitser in 31 competitiewedstrijden tien doelpunten.



Bayern trok voor volgend seizoen alleen nog verdedigers aan: Lucas Hernández komt voor tachtig miljoen over van , terwijl Benjamin Pavard voor 35 miljoen euro wordt overgenomen van . Lewandowski rekent op meer aankopen. "Ik weet dat er nog meer op komst is. Bayern is nog niet klaar op de transfermarkt."