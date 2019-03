Lewandowski evenaart record in Bundesliga

Robert Lewandowski heeft in de Bundesliga het record geëvenaard voor de beste doelpuntenmaker uit het buitenland.

De Poolse topschutter was zaterdag twee keer trefzeker in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, die Bayern München met 1-5 won. Samen met Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) is Lewandowski momenteel topscorer van de Bundesliga met vijftien goals. Bayern is bovendien in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Borussia Dortmund.



Lewandowski is aan zijn negende seizoen in Duitsland bezig. Met beide treffers van zaterdag erbij heeft hij nu 195 keer gescoord in de Bundesliga. Daarvan maakte hij er 74 in vier seizoenen bij Borussia Dortmund en 121 in dienst van de Rekordmeister. Claudio Pizarro staat ook op 195 goals en hij is ondanks zijn 40 jaar nog steeds actief bij Werder Bremen. De Peruviaan schreef deze jaargang drie competitiegoals op zijn naam.

195 - Robert Lewandowski has scored his 195th goal in the Bundesliga, drawing level with Claudio Pizarro - no foreign player has scored more goals in the Bundesliga. History. #BMGFCB pic.twitter.com/kot3eEIM2e — OptaFranz (@OptaFranz) 2 maart 2019

Op de topscorerslijst aller tijden delen Lewandowski en Pizarro momenteel de vijfde plaats. Gerd Müller is nog steeds de absolute nummer 1 met 365 treffers voor Bayern München, op gepaste afstand gevolgd door Klaus Fischer (268). Als Lewandowski nog een paar jaar op topniveau blijft spelen, zou hij Jupp Heynckes (220) en Manfred Burgsmüller (213) nog kunnen inhalen.Bayern München heeft nu elf van de laatste twaalf competitiewedstrijden gewonnen, terwijl Dortmund hier en daar punten inleverde. Vrijdagavond verloor de koploper met 2-1 van FC Augsburg. De voorsprong van negen punten die BVB enkele weken geleden had, is daardoor helemaal verdwenen.