Lewandowski droomt van mooi afscheid bij Bayern

Robert Lewandowski hoopt bij Bayern München net zo'n mooi afscheid te krijgen als Arjen Robben en Franck Ribéry.

De Poolse spits ondertekende onlangs een nieuw contract, waarmee hij tot medio 2023 aan de Duitse kampioen verbonden blijft. Als Lewandowski zijn contract uitdient, heeft hij bijna net zolang bij Bayern gespeeld als Robben (tien seizoenen) en Ribéry (twaalf). "Het is zeker een droom van mij om zo'n afscheid te krijgen", zegt hij tegen Sport1.

Robben en Ribéry speelden dit voorjaar hun laatste duel voor Bayern toen met een 5-1 zege op de landstitel werd veroverd. "Eerlijk gezegd had ik bijna tranen in mijn ogen toen we hen vaarwel zegden. Het was niet alleen voor Robben en Ribéry een mooie ervaring, maar ook voor ons als teamgenoten."

Lewandowski, die benadrukt dat hij nog niet aan een vertrek denkt, werd in het verleden aan andere clubs gelinkt omdat hij ontevreden zou zijn met het aankoopbeleid van zijn club. Afgelopen zomer heeft Bayern volgens de topschutter echter goed ingekocht. De Rekordmeister voegde Ivan Perisic, Philippe Coutinho en Mickael Cuisance aan de selectie toe.

"Zij die ervoor verantwoordelijk zijn, hebben goede zaken gedaan", vindt Lewy. "We kunnen blij zijn dat we zulke goede nieuwe spelers erbij hebben en we hebben ons goed voorbereid op het seizoen."

begon het seizoen in de met een 2-2 gelijkspel tegen . Daarna volgden overwinningen op (0-3) en Mainz (6-1). Zaterdag speelt de titelverdediger een uitduel bij , dat als enige nog zonder puntenverlies is.