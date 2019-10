Lewandowski blijft maar scoren; Tottenham Hotspur wint met 5-0

Bayern München heeft dinsdagavond een moeizame zege in Groep B van de Champions League geboekt.

Het team van Niko Kovac zegevierde met 2-3 over Olympiacos, mede dankzij doelpunt nummer 20 en 21 van Robert Lewandowski dit seizoen, en staat zodoende op negen punten uit drie duels. maakte tegelijkertijd ten koste van Rode Ster Belgrado een einde aan de slechte resultaten van de voorbije weken en heeft overwintering in de nog steeds in eigen hand.

Olympiacos - 2-3

In een onderhoudende eerste helft had het team van Kovac weliswaar meer balbezit, maar het was Olympiacos dat na dik twintig minuten de leiding nam. Na een voorzet van Kostas Tsimikas vanaf de linkerkant was het Youssef El Arabi die Benjamin Pavard in de lucht klopte en raak kopte: 1-0. Manuel Neuer bokste de bal nog uit zijn doel, maar het leer was de doellijn al gepasseerd. Ook nadien had Bayern duidelijk meer balbezit, maar dit vertaalde zich niet in veel grote kansen. Elf minuten voor rust viel toch de gelijkmaker: Lewandowski reageerde attent op een halve redding van José Sa op een inzet van Thomas Müller.

Bayern trok het duel, dat onder leiding van Danny Makkelie stond, na de onderbreking naar zich toe. Na een goede openingsfase van Olympiacos was het wederom Lewandowski die na iets meer dan een uur spelen toesloeg. Na een corner van Phillipe Coutinho vanaf links kwam de bal via het hoofd van Müller terecht bij de Pool, die het leer van dichtbij erin frommelde: 1-2. Een kwartier voor tijd zette Corentin Tolisso de 1-3 op het scorebord en dat was een belangrijk doelpunt. Een van richting veranderde inzet van Guilherme betekende de 2-3, waardoor de laatste tien minuten toch nog spannend waren.

Tottenham Hotspur - Rode Ster Belgrado 5-0

Tottenham snakte na een slechte reeks wedstrijden naar een overwinning en Rode Ster Belgrado, met Rajiv van La Parra in de basis, leek een gewillig slachtoffer. De Londenaren hadden geen kind aan het bezoek, dat na een kwartier spelen al op een 2-0 achterstand stond. Harry Kane brak de ban en kopte na bijna negen minuten spelen een corner in de lange hoek: 1-0. Even later verdubbelde Heung-Min Son de voorsprong. Bij een uitbraak schoot Erik Lamela de bal vanaf de rechterzijde richting de inlopende Zuid-Koreaan, die op fraaie wijze de 2-0 voor zijn rekening nam.

Nog voor rust besliste Son het duel in het voordeel van Tottenham. Na een fout in de opbouw van Rode Ster bediende Tanguy Ndombélé Son, die weinig moeite had zijn tweede doelpunt van de avond te maken: 3-0. Na de thee ging Tottenham vrolijk verder met scoren. Lamela bleek het eindstation van een mooie aanval en prikte van binnen het strafschopgebied raak: 4-0. Kane verzorgde twintig minuten voor tijd het slotakkoord. De spits werd de diepte ingestuurd door Ndombélé en schoot vanuit een lastige hoek raak: 5-0.