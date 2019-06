Leverkusen sluit transfer van peperdure Havertz uit

Bayer Leverkusen, de club van trainer Peter Bosz, is niet van plan om Kai Havertz deze zomer naar een andere club te laten gaan.

TZ meldde maandag dat een bod van maar liefst 90 miljoen euro op de speler heeft uitgebracht. In gesprek met Goal en SPOX wil niet ingaan op dat verhaal. "Een transfer van Kai Havertz is onbespreekbaar. En we nemen niet deel aan speculaties over echte of onwerkelijke aanbiedingen voor deze speler", aldus een woordvoerder.



De 19-jarige Havertz heeft een indrukwekkend seizoen in Leverkusen achter de rug. Hij scoorde zeventien keer in 34 competitieduels, het hoogste doelpuntenaantal dat een tiener in de ooit heeft gehaald. Met negentien treffers in alle competities was het talent clubtopscorer van Leverkusen. De ploeg eindigde op de vierde plaats en plaatste zich zo voor de groepsfase van de .



Havertz, die een contract heeft tot medio 2022, speelt sinds zijn elfde voor zijn huidige werkgever en hij heeft al veel clubrecords verbroken. De middenvelder is de jongste debutant in de competitie, de jongste doelpuntenmaker en de jongste speler die op het hoogste niveau de mijlpaal van vijftig competitieduels bereikte.



Bondscoach Joachim Löw liet de tweebenige speler aan het begin van dit seizoen debuteren in een oefenwedstrijd tegen Peru. Havertz mocht in dat oefenduel, dat Die Mannschaft met 2-1 won, invallen voor Timo Werner. Bayern hoopte zich met hem te versterken, omdat Arjen Robben, Franck Ribéry en James Rodríguez zijn vertrokken.