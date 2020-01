Levenslange fan laat honderd pond na om Tim Krul en consorten rondje te geven

Barrie Greaves was al vanaf zijn tiende fan van Norwich City.

In de 73 jaar die daarop volgden zat hij honderden keren op de tribune bij zijn favoriete club. De supporter wilde bij zijn overlijden dan ook iets speciaals doen voor the Canaries en Greaves heeft daarom in zijn testament laten opnemen dat Norwich honderd pond krijgt om alle spelers een drankje te kunnen geven.

Greaves overleed eind december op 83-jarige leeftijd, waarna zijn testament in werking werd gesteld. De levenslange fan van Norwich, die tot zijn pensioen in 1992 als geschiedenisleraar werkte, nam vorig seizoen al afscheid van zijn seizoenskaart omdat zijn gezondheid achteruitging, maar bleef de wedstrijden van zijn club wel volgen via de radio.

Zijn dochter, Sarah Greaves, vertelt in gesprek met de Eastern Daily Press met een glimlach over het besluit van haar vader: "Hij vertelde mij altijd dat hij 100 pond (omgerekend ruim 117 euro, red.) aan de spelers zou geven in zijn testament. Hij wilde hen dit geld geven als dank voor al het vermaak die zij hem in goede en in minder goede tijden hebben geboden."

"Als ik eraan denk, moet ik erom lachen. Hij wilde een leuk gebaar maken. Hij vond het ook leuk om mij in de maling te nemen over het voetbal, net als ik dat graag bij hem deed", laat zij optekenen.

Greaves' favoriete herinnering aan zijn club was volgens zijn dochter het -avontuur in 1959, waarbij de club pas in de halve finale werd uitgeschakeld door Luton Town. De werkgever van Tim Krul staat momenteel op de laatste plek in de Premier League.