'Levendige club' NAC Breda hengelt kwartfinalist van Azië Cup binnen

NAC Breda heeft de selectie versterkt met Alex Gersbach.

De linksback wordt overgenomen van Rosenborg BK en tekende woensdag een contract tot medio 2021, zo maakt NAC wereldkundig via de clubkanalen. Gersbach zal zich niet meteen aansluiten bij de selectie, want hij doet momenteel met Australië mee aan de Azië Cup.

De geruchten over de komst van de vijfvoudig Australisch international deden al even de ronde. Dinsdag meldde BN DeStem dat de vleugelverdediger in de belangstelling stond van NAC, evenals Joost van Aken van Sheffield Wednesday. De nummer zeventien van de Eredivisie versterkte zich deze maand al met Khalid Karami, Ramon Pascal Lundqvist en Sullay Kaikai.



De nationale ploeg van Australië bereikte maandag de kwartfinale van de Azië Cup. Vrijdag staat het duel met de Verenigde Arabische Emiraten op het programma. Gersbach speelde nog geen minuut op het toernooi; hij zal zich in Breda melden nadat het toernooi erop zit voor zijn land. De aanwinst speelde tussen juli 2014 en januari 2016 in totaal 32 competitieduels voor Sydney FC, waarna hij transfereerde naar Rosenborg. Voor die club kwam hij 61 keer in actie, waaronder in de Europa League.



Gersbach, die vorig seizoen gedurende de tweede seizoenshelft werd verhuurd aan Ligue 2-club RC Lens (twaalf duels), is blij met zijn nieuwe uitdaging. "NAC lijkt mij een hele levendige club waar je veel meemaakt. Ik heb veel goede verhalen gehoord over de club. Voor mij is het nu zaak om de Azië Cup goed af te sluiten en daarna zo snel mogelijk richting Breda te reizen om met iedereen kennis te maken", vertelt hij op de website van NAC.