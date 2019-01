Levchenko waarschuwt Sol aan vooravond van mogelijke miljoenentransfer

Fran Sol zou volgens Evgeniy Levchenko nog eens goed moeten nadenken over zijn transfer naar Dynamo Kiev.

Zaterdag noemde het Brabants Dagblad de kans op een vertrek van de spits van Willem II naar Oekraìne 'levensgroot', nadat Dynamo een concreet bod uitbracht. Levchenko, afkomstig uit Oekraïne en oud-speler van Willem II, zou het een 'rare keuze' vinden van Sol.

Voor Sol ligt een vijfjarig contract klaar in Kiev. Marca schreef maandag dat Willem II en Dynamo nagenoeg akkoord zijn over een transfersom van drie miljoen euro plus een bedrag aan variabelen. Bij die club kan hij Europees voetbal gaan spelen, want de Oekraïeners eindigden bovenaan in hun Europa League-groep en treffen Olympiacos in de zestiende finales. "Kijk, als hij naar Dynamo gaat, weet Sol in ieder geval dat hij elk jaar Europees voetbal speelt", weet Levchenko. "Dat is wat waard natuurlijk. Maar ik neem aan dat er ook andere clubs van dat kaliber interesse in hem hebben."



"En dan zou ik er toch maar eens goed over nadenken", voegt de analist van FOX Sports eraan toe in gesprek met het Brabants Dagblad . De kans dat Sol bij een andere club beter tot zijn recht komt, is volgens Levchenko groot. Dat heeft te maken met de manier waarop bij Dynamo wordt gewerkt, legt de voormalig international van Oekraïne uit. "Vooral de president is een beetje gek. De trainer is oké, maar geen topper."



"Dus al met al ben ik benieuwd of Sol daar daadwerkelijk gaat presteren. De competitie bestaat maar uit twee clubs: Dynamo en Shakhtar Donetsk. De rest is veel minder en speelt vaak anti-voetbal. Daar word je niet vrolijk van als spits", concludeert Levchenko, die tot slot aangeeft dat er meerdere spitsen in beeld zijn bij Dynamo De voorkeur van trainer Alyaksandr Khatskevich zou echter uitgaan naar Sol. De Spanjaard maakte dit seizoen dertien doelpunten; alleen Luuk de Jong (veertien) maakte er meer in de Eredivisie.