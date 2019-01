Levante gaat klacht indienen tegen Barcelona

Levante gaat vrijdag bij de Spaanse voetbalbond (RFEF) een klacht indienen tegen Barcelona, zo erkent voorzitter Quico Catalán.

De Catalanen zouden in het eerste bekerduel met de club uit Valencia vorige week een niet-speelgerechtigde voetballer hebben laten meedoen: Juan Brandáriz, ook wel bekend als Chumi. Het is officieel nog onduidelijk in welke competitie de verdediger wel of niet mocht meedoen.



Chumi deed in het met 2-1 verloren duel 58 minuten mee en werd daarna vervangen door Clément Lenglet. Hij was op dat moment echter geschorst vanwege kaartenlast bij Barcelona B. Levante houdt vast aan artikel 56.3 waarin staat dat een speler voor geen enkel elftal van dezelfde club mag uitkomen zolang de schorsing in de competitie waarin de kaartenlast is opgebouwd, niet ten einde is.



Barcelona is echter van mening, op basis van een communiqué dat in november de ronde deed, dat een dergelijke schorsing alleen voor competitieduels van een elftal van de club in dezelfde periode van toepassing is. De Catalanen waren naar eigen zeggen ervan overtuigd dat Chumi zodoende afgelopen zondag tegen Eibar niet had mogen meedoen. Ongeacht het resultaat van de return van vanavond in het Camp Nou zal de zaak vrijdag worden behandeld.



"Dit is voor ons geen makkelijke situatie", benadrukte Catalán donderdagavond vlak voor het weerzien met Barcelona. "Sportmensen willen binnen de lijnen resultaat behalen. We gaan in het Camp Nou proberen om een ronde verder te komen. Logischerwijs hebben we heel de middag met onze juridische afdeling samengezeten. Wat er ook vanavond gebeurt, we gaan morgen sowieso een aanklacht indienen bij de voetbalbond. We zijn ervan overtuigd dat we gelijk hebben."



Het zou niet voor het eerst zijn dat een Spaanse topclub uit het bekertoernooi wordt gehaald vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. Ruim drie jaar geleden overkwam Real Madrid hetzelfde. Denis Cheryshev speelde tegen Cádiz, maar had niet mogen spelen omdat hij geschorst was. De Spaanse bond toonde geen genade en haalde de Koninklijke uit het toernooi.