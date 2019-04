Letschert reageert: "Er zijn duidelijke leugens geschreven"

Timo Letschert herkent zich niet in het beeld dat de afgelopen week van hem werd geschetst in de media.

Letschert ging ruim een week geleden met hard onderuit bij (5-0). In de pauze, toen de tussenstand al 3-0 was, ging de 25-jarige verdediger tekeer in de kleedkamer. Hij werd gewisseld door coach Dick Advocaat en de clubleiding gaf Letschert 'de hoogst mogelijke boete'.



De speler ontkent niet dat hij soms een kort lontje heeft. "Maar er zijn wel duidelijk leugens geschreven. Mensen schrijven dingen op alsof ze er bij waren, dat is gewoon grappig", vertelt Letschert aan Voetbal International. "Daar leer je ook weer van. Aan mij de taak om niet meer in zo'n situatie te komen dat je journalisten de kans geeft om leugens op te schrijven."



Afgelopen weekend kwam Letschert gewoon met Utrecht in actie tegen (0-0). De stopper wil het incident nu achter zich laten. "Uiteindelijk gebeurt er in de voetballerij altijd wel wat. Dan is dat weer het gesprek van de dag. Kijk, ik heb niemand vermoord, niemand op zijn bek geslagen. Ik ben alleen verbaal veel te ver gegaan."