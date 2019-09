Lescott: "Kompany hoort bij de beste spelers die City heeft gehad"

Voormalig Manchester City-verdediger Joleon Lescott looft Vincent Kompany en vergelijkt hem met Barcelona-legende Carles Puyol.

Woensdag staat een 'testimonial' in het Etihad Stadium voor Kompany op het programma, waarbij officieel afscheid wordt genomen van de Belg bij . Een selectie van voormalige ploeggenoten van Kompany neemt het op tegen all-stars uit de Premier League, waarvan tien oud-spelers van .

De voormalige aanvoerder van City won tien hoofdprijzen tijdens de meest succesvolle periode in de geschiedenis van de club en Lescott gelooft dat, na zijn zomerse vertrek bij de club, zijn impact door elke ploeg ter wereld gemist zou worden.

"Door de manier waarop hij zich gedraagt, zou elk team ter wereld hem missen als hij er niet is", vertelt Lescott in gesprek met Goal. "Hij is als Carles Puyol bij . Het zijn geweldige aanvoerders die vertrekken en je worstelt vanwege hun impact."

"Hij hoort bij de beste spelers die City heeft gehad. Hij zag City voor hun huidige eigenaars. Vinnie zag het visioen bijna eerder dan zij. Hij was een geweldige dienaar van de club en hij gaf veel waar voor zijn geld. Hij gaf bloed, zweet en tranen aan Man City. Er zijn een paar van hen: Vincent, David Silva en Sergio Agüero."

"Ze zijn er al zo lang en presteerden consistent. Kevin De Bruyne is een toptalent en als hij blijft presteren, zal hij daar ook bij horen. Hetzelfde geldt voor Raheem Sterling, Bernardo Silva, Aymeric Laporte en John Stones. Die club geeft je het platform om een legende te zijn."

Mario Balotelli is de laatste speler die is aangekondigd om deel te nemen aan de wedstrijd, terwijl Josep Guardiola toestemming heeft gegeven voor de deelname van Silva en Agüero.

Shaun Wright-Phillips behoort tot de gepensioneerde spelers die een uitnodiging hebben gekregen en hij herhaalt de mening van Lescott dat Kompany een enorm verlies is voor de regerend Engels landskampioen.

"Het zal bijzonder zijn om voor de City-fans te lopen en het shirt weer aan te trekken. Ik kijk er echt naar uit. Het is heel ontroerend en leuk dat Vinny mij heeft uitgenodigd. Ik zal zeker proberen hem te schoppen als ik de kans krijgt", vertelt de voormalige vleugelspeler met een knipoog.

"Ze moeten het zonder hem stellen, dat is voetbal. Het gaat een enorm verlies worden, zowel op als buiten het veld. Man City weet dat. Het was tijd voor hem om te gaan om zijn eigen redenen en ze moeten de schoenen gewoon zo goed mogelijk vullen."

"Ze hebben andere opties om het in te vullen, maar Vinny's schoenen zijn groot om te vullen vanuit een leiderschapsperpectief. Ik hoop dat wie het ook doet, het beste doet wat hij kan. Hij heeft altijd die leiderschapsmentaliteit gehad. Het werk dat hij heeft geleverd, laat nu een groot, sterk karakter zien."

"Hij heeft een grote aanwezigheid. Hij loopt gewoon de kleedkamer binnen en je merkt hem op. Hij wilde op het middenveld spelen, maar hij was een betere centrale verdediger. Hij had een aura om zich heen."

Kompany verliet City om speler/trainer de worden van en boekte zijn eerste zege voorafgaand aan de international break toen zijn ploeg met 1-0 versloeg dankzijk een doelpunt van Alexis Saelemaekers.