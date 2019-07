Leroy Fer zonder contract in Feyenoord-basis: "Hij is niet voor niets hier"

Leroy Fer staat dinsdagavond in de basis bij Feyenoord in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Angers.

De kans is groot dat de middenvelder, die momenteel op proef is bij de Rotterdammers, binnenkort een contractvoorstel tegemoet kan zien. Dat vertelde trainer Jaap Stam voorafgaand aan het oefenduel.

"Leroy heeft het goed gedaan, daarom speelt hij vandaag ook", aldus de oefenmeester voor de camera van Veronica . "Na vandaag gaan we kijken of we eruit kunnen komen en wat we kunnen doen naar hem toe. Of dat gaat lukken? Ja, tenzij hij heel veel vraagt, dan wordt het een ander verhaal. Maar hij is niet voor niets hier. Hij wil hier graag spelen en uiteindelijk moeten we kijken wat we als club kunnen doen."



Stam werd ook geconfronteerd met de situatie rond Renato Tapia. Technisch directeur Sjaak Troost van liet eerder weten dat de Peruviaan geacht wordt mee te werken aan een vertrek uit de Maasstad. "De club heeft zich op een dusdanige manier opgesteld, uiteindelijk is dat hun beslissing", vertelt Stam. "Ik kan elke speler op dit moment wel gebruiken."



Het Algemeen Dagblad meldde zondag dat Feyenoord in gesprek is met een Amerikaanse investeringsmaatschappij. "De club wil verder, ze willen stappen gaan maken", zegt Stam daarover.

"Daar horen bepaalde maatregelen bij. Uiteindelijk willen wij als Feyenoord natuurlijk het maximale eruit halen en graag de aansluiting maken naar de absolute top in Nederland. Dus ik ben er positief gestemd over.