Leroy Fer blikt tevreden terug op proefwedstrijd: Het is aan boven"

Leroy Fer hoopt op een contract bij Feyenoord.

De middenvelder speelde dinsdagavond als proefspeler 45 minuten mee met de Rotterdammers in de oefenwedstrijd tegen Angers (2-2) en staat open voor een langer verblijf in de Maasstad. "Het is aan boven", doelt Fer voor de camera van Veronica op de directiekamer in de Kuip.

"Het ging goed", blikt de 29-jarige controleur terug op zijn eigen wedstrijd. "Weer 45 minuutjes in de benen, dat is lekker, ook dat het team aardig heeft gevoetbald. We hebben alleen wel twee makkelijke goals weggegeven."

"Hoe het zit met mijn fitheid? Goed. Ik ben natuurlijk gekomen met achterstand. heeft me de mogelijkheid gegeven mee te trainen, dat doen ze goed. Ik word fitter en fitter."



Fer is nog niet zeker over zijn toekomst. "Wat ik zeg, het is aan boven. Ik ben hier om te trainen, mijn best te doen, fit te worden. Feyenoord is de club waar ik ben begonnen, die in mijn hart zit."

"Het is mooi dat ik hier mag meetrainen. Ik hoop op een contract. Ik heb een paar opties, maar ik ben hier om fit te worden, dat is mijn main focus . Dat weten andere clubs denk ik ook."