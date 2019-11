L'Équipe ziet dissonant bij winnend Ajax en deelt zware onvoldoende uit

Hakim Ziyech en Quincy Promes scoorden woensdagavond namens Ajax in de uitwedstrijd tegen Lille OSC (0-2) in de groepsfase van de Champions League.

Ziyech kreeg van L'Équipe een 8 voor zijn optreden in Frankrijk, terwijl Promes met een 7 werd beoordeeld. Perr Schuurs wist duidelijk niet te imponeren in , want de Franse sportkrant geeft de centrumverdediger slechts een 4.

Noussair Mazroui, die een gele kaart kreeg en halverwege werd gewisseld door trainer Erik ten Hag, kreeg net als Schuurs een 4 voor zijn prestatie tegen Lille. Rechtsback Sergiño Dest moest het ook doen met een onvoldoende (5).

Een 6 was er voor vier Ajacieden, te weten André Onana, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez en de geblesseerd uitgevallen Zakaria Labyad. Donny van de Beek en Dusan Tadic horen met een 7 in de 'categorie-Promes'.

Lees beneden verder

Schuurs keek juist met een goed gevoel terug op de uitwedstrijd tegen Lille en gaf een sprintduel met Jonathan Ikoné als voorbeeld. "Het was een heerlijke avond en dat duel was helemaal heerlijk", zei de mandekker tegen NUsport .

"Ik moet sneller en meedogenlozer worden en in die actie zat dat allebei. Het geeft aan dat ik vooruit ga. Nu wordt het zaak om dit niveau iedere keer te halen. Dit mag geen uitzondering zijn."

Joël Veltman keert zondag tegen waarschijnlijk weer terug in het hart van de -defensie, maar Schuurs denkt dat hij steeds nadrukkelijker op de deur klopt bij Ten Hag. "De trainer zei vorige week al dat het dicht bij elkaar ligt in de selectie en ik denk dat ik nu heb aangetoond dat ik het ook in een belangrijke wedstrijd kan laten zien", aldus de Limburgse Ajacied.