L'Équipe: Stade Rennes wil minimaal 100 miljoen euro van Real Madrid

Real Madrid gaat vol voor de komst van Eduardo Camavinga, zo valt dinsdag in L'Équipe te lezen.

De toonaangevende sportkrant uit Frankrijk wijdt de voorpagina zelfs bijna volledig aan de concrete interesse van de Spaanse club in de pas zeventienjarige middenvelder van Stade . De jeugdinternational wordt al langer met de absolute top van het Europese voetbal in verband gebracht.

Camavinga maakte op 6 april van dit jaar zijn debuut in de hoofdmacht van Stade Rennes, als invaller in de uitwedstrijd tegen Angers (3-3). Daarna volgden nog zes optredens in het vorig seizoen, waarvan de laatste drie zelfs als basiskracht.

De vorige maand pas zeventien jaar geworden middenvelder is dit seizoen definitief doorgebroken: trainer Julien Stéphan deed in 21 duels in alle competities beroep op de tiener, waarvan 18 als basiskracht.

De opmars van Camavinga lijkt ertoe doen hebben besluiten om de interesse in de tiener te concretiseren en zich van zijn komst vanaf komend seizoen te verzekeren. Stade Rennes zal echter geen makkelijke onderhandelingspartner zijn.

De huidige nummer vier van de wil de middenvelder zo lang mogelijk behouden en voorzitter Olivier Létang verlangt volgens het dagblad 'minimaal honderd miljoen euro'. De tiener zette eerder dit jaar zijn handtekening onder een verbeterd en langer contract tot medio 2022.

Camavinga zag het levenslicht in Angola, maar beschikt over een Frans paspoort. De beloning voor zijn ontwikkeling volgde vorige maand, toen hij ondanks zijn leeftijd al werd opgeroepen voor Frankrijk Onder-21. Hij speelde meteen negentig minuten tegen Georgië Onder-21 (3-2 winst) en Zwitserland (3-1 verlies). Afgelopen weekeinde maakte hij zijn eerste goal in het betaald voetbal, in het uitduel met (0-1).