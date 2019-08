L'Équipe: PSG weigert honderd miljoen plus drie spelers in ruil voor Neymar

Paris Saint-Germain laat Neymar niet voor een habbekrats gaan, zo meldt L'Équipe.

De Franse sportkrant schrijft donderdag dat de topclub tot nu toe alle aanbiedingen voor de Braziliaanse aanvaller van tafel heeft geveegd. Ook , dat zich onlangs meldde in Parijs, moet met een veel beter bod komen, zo klinkt het in Frankrijk.

Real zou Neymar graag willen inlijven en had naast een bedrag van honderd miljoen euro ook nog eens James Rodriguez, Gareth Bale én Keylor Navas aangeboden. Hoewel de directie van erkende dat het een goede aanbieding was, wilde men niet meewerken met de transfer omdat bij deze deal 'niet aan de voorwaarden van een vertrek' werden voldaan, aldus een bron binnen de club aan L'Équipe.

Mogelijk gaat Real binnenkort wederom een poging wagen, aangezien Neymar een belangrijk doelwit voor de Koninklijke blijft. De Spaanse grootmacht heeft echter stevige concurrentie, aangezien naast ook nu in beeld is. De kampioen van Italië zou net als de twee Spaanse topclub denken aan een geldbedrag plus één of meerdere spelers.

Volgens Italiaanse media wordt Paulo Dybala momenteel in de onderhandelingen met PSG betrokken. Juventus staat open voor een vertrek van de Argentijnse aanvaller, die eerder deze zomer al in verband werd gebracht met diverse Engelse topclubs.

PSG ziet de komst van Dybala, die nog tot medio 2022 vastligt in Turijn, wel zitten, aldus L'Équipe.