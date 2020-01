L'Équipe: PSG slaat bod van tien miljoen euro op Cavani af

Paris Saint-Germain lijkt nog altijd niet van zins om Edinson Cavani voortijdig te laten vertrekken.

L'Équipe en RMC Sport hebben in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt dat de Franse topclub een formeel én recent bod van heeft afgewezen. Het zou gaan om een bedrag van tien miljoen euro.

De relatie tussen Cavani en staat nogal onder druk. De club maakte afgelopen week bekend dat de aanvaller met een kuitblessure kampt en dat hij derhalve niet in actie kon komen in het midweekse bezoek aan . Ook zondag tegen Lorient is Cavani niet van de partij. Het kamp-Cavani stelt dat de aanvaller helemaal niet geblesseerd is.

Lees beneden verder

Cavani wil deze maand per se naar Atlético vertrekken, een half jaar voor het aflopen van zijn contract. Ofschoon de clubleiding deze maand nog iets kan terugzien van de transfersom van 64 miljoen euro die men in de zomer van 2013 aan overmaakte, weigert men medewerking te verlenen.

PSG denkt dat Cavani in de tweede seizoenshelft nog een belangrijke rol kan vervullen.

Cavani was jarenlang een basisspeler bij PSG, maar mede door de komst van Mauro Icardi moet de 32-jarige aanvaller het dit seizoen doen met een bijrol in Parijs. Hij kwam tot dusver deze voetbaljaargang niet verder dan 568 speelminuten in alle competities en was daarin goed voor 5 doelpunten en 1 assist.