L'Équipe pakt uit en schaart Tadic bij Messi, Neymar en Lewandowski

De sensationele overwinning van Ajax op Real Madrid wordt tot ver buiten de landsgrenzen uitgelicht. Zonder uitzondering is men vol lof.

Alle toonaangevende internationale media delen complimenten uit aan de Amsterdammers, die zich voor het eerst in zestien jaar bij de laatste acht van de Champions League schaarden. De Franse sportkrant L'Équipeis met name lyrisch over Dusan Tadic, die zich voegt bij een select gezelschap.

De Serviër, die twee doelpunten voorbereidde en ook zelf tot scoren kwam in het Santiago Bernabéu, krijgt een tien voor zijn optreden. En daarmee is hij pas de tiende speler sinds 1988 die de maximale score ontvangt van de sportkrant. Zijn meest recente voorganger was Neymar, die een tien kreeg voor zijn vierklapper tijdens het competitieduel tussen Paris Saint-Germain en Dijon op 17 januari. Ook het kwartet aan doelpunten van Lionel Messi tegen Arsenal in 2010, en diens vijfklapper tegen Bayer Leverkusen in 2012, werden beloond met een tien.

Een andere speler die in het recente verleden de hoogste score kreeg, was Robert Lewandowski. De spits scoorde in 2013 vier keer voor Borussia Dortmund tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Verder kregen Franck Sauzée (1988), Bruno Martini (1988), Oleg Salenko (1994), Lars Windfeld (1997) en Carlos Eduardo (1994) ooit een tien. L'Équipe oordeelt dat Tadic 'de perfecte wedstrijd' speelde. Matthijs de Ligt ontvangt een negen, terwijl er verder louter achten en zevens worden uitgedeeld aan Ajax. De hoogste score voor Real Madrid was een vier voor Luka Modric; middenvelder Casemiro krijgt de laagst mogelijke score met een één.



"Ajax neemt Real Madrid de kroon af", kopt het Madrileense Marca. "De bezoekers waren technisch en tactisch superieur in een adembenemende vertoning van voetbal die deed terugdenken aan de dominante Ajax-teams van de vroege jaren negentig." El Paísstelt dat de tekortkomingen van Real Madrid pijnlijk aan het licht zijn gekomen na het vertrek van Cristiano Ronaldo. De successen in de Champions League dienden als 'doek', dat gedragen werd door Ronaldo, om de structurele problemen te camoufleren.



"Ajax kwam en scheurde ze aan stukken met vier doelpunten, de een nog indrukwekkender dan de ander", meent The Guardian. "Dit is na 1973 en 1995 de derde keer dat Ajax in deze competitie in Madrid heeft gewonnen. De vorige twee keer wonnen ze de Europa Cup. Weinigen zullen dat nu verwachten, maar op basis van dit optreden is die romantische gedachte misschien nog niet eens zo gek." Het Duitse BILD spreekt van een 'koninklijk pak slaag' en een 'galavoorstelling' van Ajax.



La Gazzetta dello Sportstipt aan dat het Real Madrid ook niet meezat, met twee vroege blessuregevallen. "Maar Ajax won dankzij een sublieme prestatie en een weelderige Dusan Tadic, de auteur van twee assists en een doelpunt. De Spanjaarden zijn in een week tijd van de afgrond gegaan, met de eliminatie in alle competities. De doelpunten van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne betekenden de knock-out van Real Madrid, dat de Europese kroon na meer dan duizend dagen afstaat."