L'Équipe onthult salarissen van voltallige WK-selectie Franse vrouwen

Frankrijk geldt als een van de favorieten voor het winnen van het WK vrouwenvoetbal.

Het gastland eindigde in een groep met Noorwegen, Nigeria en Zuid-Korea als eerste en stuit nu in de achtste finales op Brazilië. Les Bleus maken op dit moment veel los in Frankrijk, maar de financiële beloningen voor de Franse speelsters blijven nog achter ver achter bij die van de mannelijke collega's, zo blijkt uit een spraakmakende onthulling van L'Équipe vrijdag.

De grootste sportkrant van Frankrijk is op onderzoek uitgegaan en claimt te weten wat de 23 Franse selectiespelers wekelijks opstrijken bij hun clubs. Wat opvalt is dat verdedigster Wendie Renard en sterspeelster Amandine Henry qua salariëring ver boven hun collega-internationals staan: het duo van toucheert naar verluidt op maandbasis ongeveer 29.000 euro, exclusief bonussen. Dit komt neer op een bruto jaarsalaris van bijna 350.000 euro.



Het is geen toeval dat Renard en Henry bovenaan de lijst prijken, daar Olympique Lyon al jarenlang geldt als de absolute grootmacht in het vrouwenvoetbal. De zeven best betaalde speelsters van de Frankrijk verdienen hun geld bij de werkgever van onder anderen Shanice van de Sanden. Na Renard en Henry volgen Griedge Mbock (18.000 euro), Eugénie Le Sommer (15.000 euro), Sarah Bouhaddi (12.000 euro), Amel Majri (10.000 euro) en Delphine Cascarino (10.000 euro).



De top vijftien wordt vervolgens gecompleteerd door Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain, 8000 euro), Gaëtane Thiney (Paris FC, 7000 euro), Grace Geyoro ( , 6800 euro), Eve Perisset (PSG, 6500 euro), Aïssatou Tounkara ( , 5000 euro), Sakina Karchaoui ( , 4000 euro), Pauline Peyraud-Magnin ( , 3700 euro) en Charlotte Bilbault ( , 3700 euro). Solène Durand van strijkt met een honorarium van 'slechts' 1700 euro per maand het minst van alle selectiespelers op.